Румунські фермери продовжують блокувати рух вантажівок до пунктів пропуску "Сірет-Порубне" та "Вікову-де-Сус–Красноїльськ" на кордонах Буковини. Черга з вантажівок до цих пунктів пропуску з української сторони збільшується.

Про це Суспільному повідомив офіцер пресслужби Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік.

Наразі в електронній черзі на перетин кордону через "Порубне" зареєструвалися 1100 вантажівок, 60 з них вже очікують в черзі перед пунктом пропуску. Також є вантажівки, які пройшли оформлення документів та митний контроль, але не виїхали.

На пункті пропуску "Красноїльськ" "жива" черга з порожніх вантажівок зросла до 60 авто.

Легкові автомобілі, пасажирські автобуси та пішоходів на обох КПП пропускають у звичному режимі.

Оновлено: Станом на 11:30 на КПП "Порубне" з румунської сторони заїхали орієнтовно 10 вантажівок. Їх почали оформлювати на в'їзд в Україну. Водночас офіційної інформації про припинення блокування руху не було. Про це Суспільному повідомив помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв. Вантажівки, які мають виїхати з України, на КПП "Сірет" наразі не приймають.

Коли румунські фермери можуть припинити блокаду

Протести фермерів можуть завершитися за декілька днів. Про це в інтерв'ю румунського телеканалу Antena 3 розповів прем'єр-міністр Румунії Йон-Марчел Чолаку.

За його словами, майже усі питання з фермерами вирішили. Вважає, що протести у країні виправдані через "накопичене розчарування".

"У нас була пандемія, енергетична криза, війна. Був приплив товарів з України на територію Румунії. Торік фермери купували матеріально-технічне забезпечення за дуже дорого, навесні воно подешевшало, і ціна на сільськогосподарську продукцію зросла", — сказав Чолаку.

15 січня Суспільне Чернівці було у румунському селі Сірет й показувало протест тамтешніх фермерів:

Що відомо про блокування кордону

З 13 січня румунські фермери блокували рух вантажівок на румунсько-українському кордоні. Фермери перебували на відстані від кордону й блокували дорогу, яка веде до пункту пропуску "Порубне-Сірет".

Блокування тривало від 5 до 9 годин. Це могло ускладнити виїзд та в'їзд транспорту в Україну.

15 січня фермери також почали блокування руху вантажівок до пункту пропуску "Вікову-де-Сус–Красноїльськ".

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