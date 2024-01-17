2023 senesi Ukraina Mudafaa Quvetleri dronlar ve raketlar qullanalar, işğal etilgen Qırımdaki rus arbiy obyektlerini ve Qara deñizdeki RF Qaradeñiz flotunıñ gemilerini eñ az 184 kere ücüm etti.

"Qaradeñiz strategik araştırmaları institutı"nıñ nezaret gruppası ve BlackSeaNews muarririyeti, maqbul bilgiler bazasın yarattı.

Keçken sene tahminen eki künde bir kere ukrain askerleri Qırım ücüm ete ediler.

Şu cümleden, 2023 senesi Aqyarda eñ az 45 ücüm, Qara deñizdeki rus gemilerine eñ az 23, yarımadanıñ ğarbında eñ az 33, Canköy rayonında eñ az 21, Kefe bölgesinde eñ az 15 ve Qırım köprüne eñ az dört ücüm yapıldı.

Berim ayında yarımadada eñ çoq patlama edi — 31, arman ayında da çoq edi — 30, oraq ayında 21, bozarğan ve ora küz ayında 18er patlama duyuldı.

2023 senesi Qırımdaki patlamalar. Фото: Суспільне Крим

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