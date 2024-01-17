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На Херсонщині за держзраду судитимуть так звану "першу заступницю голови Херсонської облдуми"
СудПРОКУРАТУРАДержзрадаКолабораціонізмРегіони

На Херсонщині за держзраду судитимуть так звану "першу заступницю голови Херсонської облдуми"

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно депутатки від "Єдиной России", так званої "першої заступниці голови" незаконно утвореної "Херсонської обласної думи".

Про це на сайті повідомила пресслужба прокуратури Херсонської області.

Підозрюваній інкримінують державну зраду та колабораціонізм за активну підтримку країни-агресора, йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що у березні-вересні 2022 року 51-річна жителька Херсонщини брала участь у "виборах депутатів законодавчих зборів" від партії "Єдиная Росиия". У "передвиборчих турах" по окупованих Новій Каховці, Голопристанському, Генічеському районах регіону вона закликала місцевих підтримати порядки та закони РФ. Закликала брати паспорти РФ та голосувати за неї.

Відомо, що влітку 2023 року підозрювана згідно з російським законодавством зареєструвала підприємство «Новокаховський хлібзавод». На потужностях якого випікали хлібобулочні вироби для окупантів. Також жінка незаконно перереєструвала ПРАТ «Херсонліфт» як юридичну установу РФ, очолила його, вела господарчу діяльність за російськими стандартами та проводила розрахунки у рублях, йдеться в повідомленні.

Раніше прокуратура повідомляла, що так званій "кандидатці у депутати від партії Єдина Росія", "заступниці голови Херсонської обласної думи" загрожує довічне ув'язнення. Правоохоронці змінили їй підозру.

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