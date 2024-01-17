На російсько-українській війні загинув Юрій Кухтін з Хмельниччини

Першого січня 2024 року в результаті обстрілу російським ударним дроном на Запорізькому напрямку загинув солдат Юрій Кухтін. Бійцю було 39 років. Військовослужбовець родом з Кам'янця-Подільського Хмельницької області.

Про це Суспільному повідомили у прес-службі Кам'янець-Подільської міської ради.

За їх інформацією, Юрій Кухтін народився 26 грудня 1984 року у місті Кам'янець-Подільський.

На війні був помічником гранатометника першої роти оперативного призначення (на бронетранспортерах).

Військовий загинув першого січня 2024 під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Він отримав смертельні поранення внаслідок обстрілу російським FPV-дроном.

Прощання із Юрієм Кухтіним відбудеться завтра, 18 січня, у Кам'янці-Подільському. Поховають загиблого на міському кладовищі.

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