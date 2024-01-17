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Суд виніс вирок чотирьом жителям Рівненщини за перепродаж бурштину. Серед засуджених — експрацівник ДСНС
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Суд виніс вирок чотирьом жителям Рівненщини за перепродаж бурштину. Серед засуджених — експрацівник ДСНС

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Жителі Рівненщини перепродавали бурштин
Фото: прокуратура в області

Суд виніс вирок чотирьом жителям Рівненщини, один з яких — колишній співробітник ДСНС області, за зберігання та перепродаж нелегально видобутого бурштину. За даними слідства, товар збували великими партіями гуртовим покупцям. Суд призначив їм умовний термін.

Про це йдеться у Дубровицького районного суду в області від 12 січня.

Згідно з ним, створив угруповування, щоб нелегально продавати бурштин, житель села Осова Сарненського району. У його команду входили двоє односельців та начальник караулу пожежної частини у Дубровиці.

В період з липня по серпень 2023 року чоловіки незаконно закуповували бурштин у великих обсягах, перевіряли його на якість та перепродавали.

Займався придбанням та продажем напівдорогоцінного каміння працівник ДСНС. Людей, у яких він його купляв — слідство не встановило. Інші учасники угрупування перевіряли бурштин на дефекти, сортували його, розвантажували тощо.

Правоохоронці задокументували факт продажу понад 255 кг бурштину на майже 200 тисяч гривень.

"Працювали лише з гуртовими покупцями, яким збували товар великими партіями. Ділків затримали на гарячому, коли вони намагалися продати покупцеві 200 кілограмів бурштину. Перший епізод збуту правоохоронці задокументували раніше", — зазначила речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська 11 серпня.

9 серпня 2023 року правоохоронні органи викрили групу.

Як йдеться у вироку суду, правоохоронці встановили, за скільки вони закуповували та перепровадили бурштин:

  • придбали майже 10 кг бурштину за майже 10 тис. грн. Продали його за 25 598 грн;
  • закупили майже 200 кг бурштину за понад 141 тисячу гривень та перепродали за 438 823 грн;
  • придбали майже 40 кг бурштину за понад 36 000 грн — його вилучили правоохоронці;
  • придбали понад 12 кг за 9 355 грн — його вилучили правоохоронці.

Під час обшуків у організатора злочинного угрупування та працівника ДСНС виявили боєприпаси до вогнепальної стрілецької зброї. Їм додатково інкримінували незаконне зберігання, придбання бойових припасів.

3 січня 2024 року учасники угрупування ухвалили договір із прокурором про визнання винуватості.

Суд призначив покарання організатору схеми та уже експрацівнику ДСНС позбавлення волі на п'ять років із встановленням іспитового строку. Іншим фігурантам справи суд призначив позбавлення волі на чотири роки із встановленням іспитового строку.

Згідно з угодами про визнання винуватості остаточно чоловіки отримали покарання у вигляді іспитового терміну на рік. Обставини, які пом'якшили вирок — щире каяття та сприяння розслідуванню.

Також їх зобов'язали сплатити по 6 572 грн за експертизи, а понад 256 кг бурштину — конфіскували. Окрім цього, 4 669 вилучених бойових патронів — передати для ЗСУ.

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