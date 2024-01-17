Стало відомо про смерть двох захисників з Рівненщини. Це Михайло Дубинець з Сарненської громади та Сергій Гузей з Вараської.

Про це повідомили у Facebook місцевих громад.

Михайло Дубинець

Михайло Дубинець — житель села Велике Вербче, 1996 року народження. Молодший сержант загинув 9 січня 2024 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

У чоловіка залишилися матір та дві сестри, повідомили у Сарненській міській раді.

З військовим прощатимуться 17 січня:

11:00 год — прощання вдома, с. Велике Вербче;

12:30 год — церемонія прощання біля Великовербченського ліцею;

13:30 год — чин похорону у Свято-Михайлівському храмі;

14:30 год — поховання на кладовищі села.

Сергій Гузей

51-річний Сергій Гузей народився у Володимирці, проживав у м. Вараш. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну працював на будівництві.

2 березня 2022 року чоловік вступив до лав Збройних Сил України. Воював на Херсонщині, Донеччині та Запорізькому напрямку. У 2023 році молодшого сержанта перевели до військової частини, де проходив службу на посаді командира зенітного кулеметного відділення, повідомив мер Вараша Олександр Мензул у Facebook.

13 січня чоловік помер у лікарні Львова через хворобу. Без батька залишилися дві доньки.

Про дату та час поховання військового повідомлять додатково.

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