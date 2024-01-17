Під час пожежі на Хмельниччині загинув чоловік

Вчора, 16 січня, у селі Юхимивці, що на Хмельниччині, сталася пожежа в приватному будинку. Під час її ліквідації працівники ДСНС знайшли тіло 42-річного чоловіка.

Про це Суспільне Хмельницький розповів начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Хмельниччини Олександр Гулько.

"Пожежа виникла у житловій кімнаті на площі 20 кв. м. Вогонь знищив ліжко, матрац, речі домашнього вжитку, пошкодив внутрішнє оздоблення стін, двері й деякі побутові предмети. Збитки від пожежі встановлюють", — пояснив Олександр Гулько.

За його словами, попередньо будинок зайнявся через потрапляння іскри на горючий матеріал. Для ліквідації вогню залучили два пожежно-рятувальних автомобілі та сім працівників ДСНС

Олександр Гулько зазначив, крім цього випадку, упродовж доби на Хмельниччині було ще дві пожежі без загиблих і травмованих. У селі Богданівці Хмельницького району займання сталося у житловому будинку. У селі Самчики Старокостянтинівської громади пожежа відбулась у господарчій будівлі на площі 40 кв. м. Ймовірна її причина — коротке замикання електричної мережі.

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