НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Під час пожежі на Хмельниччині загинув чоловік
ПОЖЕЖАДСНСРегіони

Під час пожежі на Хмельниччині загинув чоловік

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пожежники гасять займання приватного будинку на Хмельниччині
Пожежники гасять займання приватного будинку, 16 січня 2024, Хмельниччина. Фото: ДСНС У Хмельницькій області

Вчора, 16 січня, у селі Юхимивці, що на Хмельниччині, сталася пожежа в приватному будинку. Під час її ліквідації працівники ДСНС знайшли тіло 42-річного чоловіка.

Про це Суспільне Хмельницький розповів начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Хмельниччини Олександр Гулько.

"Пожежа виникла у житловій кімнаті на площі 20 кв. м. Вогонь знищив ліжко, матрац, речі домашнього вжитку, пошкодив внутрішнє оздоблення стін, двері й деякі побутові предмети. Збитки від пожежі встановлюють", — пояснив Олександр Гулько.

За його словами, попередньо будинок зайнявся через потрапляння іскри на горючий матеріал. Для ліквідації вогню залучили два пожежно-рятувальних автомобілі та сім працівників ДСНС

Олександр Гулько зазначив, крім цього випадку, упродовж доби на Хмельниччині було ще дві пожежі без загиблих і травмованих. У селі Богданівці Хмельницького району займання сталося у житловому будинку. У селі Самчики Старокостянтинівської громади пожежа відбулась у господарчій будівлі на площі 40 кв. м. Ймовірна її причина — коротке замикання електричної мережі.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
У Єлизаветівці на пожежі загинула жінка: жителі села самотужки приборкали вогонь
У Єлизаветівці на пожежі загинула жінка: жителі села самотужки приборкали вогонь
Пожежа в квартирі у місті Дубно
На Рівненщині на пожежі у квартирі загинули двоє людей. В ДСНС назвали ймовірну причину
На Франківщині під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 59-річного чоловіка
На Франківщині під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 59-річного чоловіка
На Тернопільщині у двох господарствах в димарях загорілася сажа
На Тернопільщині у двох господарствах в димарях загорілася сажа
На початок