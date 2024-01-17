На війні з РФ загинули троє бійців з Кіровоградщини

На війні з Росією загинули захисники з двох громад Кіровоградської області. Володимир Кононенко та Сергій Міхненко з Олександрійської громади, Денис Ільченко зі Світловодської.

Голова Олександрійської громади Сергій Кузьменко повідомив про загибель двох захисників Володимира Кононенка та Сергія Міхненка.

Володимир Кононенко народився 3 грудня 1977 року в селі Нова Прага. Навчався у Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю інженер-механік. Проживав у Олександрії. Тривалий час працював за кордоном. У липні 2023 року був мобілізований до ЗСУ. Загинув 11 січня під час мінометного обстрілу в районі міста Мар’їнки Донецької області. У нього залишились два брати. Поховали бійця на військовому кладовищі 17 січня.

55-річний Сергій Міхненко помер 10 січня у лікарні від отриманого бойового поранення. У нього залишилась дружина. Про дату прощання з бійцем повідомлять додатково.

Володимир Кононенко(ліворуч) та Сергій Міхненко(праворуч). Колаж: Суспільне Кропивницький

Денис Ільченко зі Світловодська загинув 1 січня 2024 року біля села Антонівка Покровського району Донецької області. Це інформація від голови громади Андрія Маліцького.

Денис народився 18 серпня 1988 року у Кременчуці.

14 квітня 2022 року вступив до лав ЗСУ. Воював у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади. Був нагороджений нагрудним "Шлях чесності" та нагрудними знаками Головнокомандувача ЗСУ — "Сталевий хрест" і "Золотий Хрест".

У бійця залишилися дружина та 10-річний син. Прощатимуться з військовим 18 січня у Світловодську.