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На Закарпатті на березі річки Тиса виявили тіло людини
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На Закарпатті на березі річки Тиса виявили тіло людини

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На Закарпатті на березі річки Тиса виявили тіло людини
Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон | Facebook

Поблизу села Веряця Берегівського району на березі річки Тиса виявили тіло 28-річного чоловіка.

Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан.

Тіло людини виявили на березі річки Тиса 16 січня о 18:14. Загиблим виявився чоловік 1996 року народження.

"Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено. Тіло направлено на розтин для визначення остаточної причини загибелі", — повідомила Ганна Дан.

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