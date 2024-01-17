На Закарпатті на березі річки Тиса виявили тіло людини

Поблизу села Веряця Берегівського району на березі річки Тиса виявили тіло 28-річного чоловіка.
Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан.
Тіло людини виявили на березі річки Тиса 16 січня о 18:14. Загиблим виявився чоловік 1996 року народження.
"Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено. Тіло направлено на розтин для визначення остаточної причини загибелі", — повідомила Ганна Дан.
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