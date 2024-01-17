Хабар за торгівлю ялинками: затримали двох посадовців однієї зі столичних РДА

Двоє службовців столичної РДА вимагали 40 тисяч гривень, щоб заплющити очі на нелегальну торгівлю ялинками в Печерському районі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, в грудні 2023 року працівники відділу контролю за благоустроєм вимагали в підприємця хабар.

Зазначена сума мала стати "дозволом" на нелегальну торгівлю, зокрема, ялинками на кількох торговельних точках в Печерському районі.

Фото: Київська міська прокуратура

Двох працівників благоустрою затримали, коли вони отримали другу частину хабаря в розмірі 20 тисяч гривень. Їм повідомили підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди — ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.

Посадовцям загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Невдовзі чоловікам обиратимуть запобіжні заходи.