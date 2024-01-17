На Донеччині загинув воїн з Івано-Франківської громади Володимир Пилипів

На Донеччині під час бойового завдання поліг військовослужбовець із села Підпечери Івано-Франківської громади Володимир Пилипів. Боєць потрапив під мінометний обстріл військовими РФ та отримав смертельне вибухове поранення.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Підпечерівського старостинського округу.

Володимир Пилипів народився 24 вересня 1980 року. На початку великої війни чоловіка мобілізували у 4 батальйон охорони 114 бригади тактичної авіації. У жовтні 2023 року Володимира перевели до зведеної стрілецької бригади Повітряних сил ЗСУ.

"Звідти військовий підрозділ передислокували до 127 бригади територіальної оборони, де військовослужбовці виконували бойові завдання на території Донецької області. Саме відбиваючи ворожий штурм, унаслідок мінометного обстрілу Володимир отримав вибухову травму", — йдеться у дописі.

Володимир Пилипів загинув 12 січня 2024 року поблизу села Рівнопіль під Волновахою.

Поховають 43-річного воїна на кладовищі у селі Підпечери.

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