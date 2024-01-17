Минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Найгарячіше на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Сили оборони завдали 25 ударів по позиціях військ РФ, знищивши зокрема станції РЛС, засоби ППО та склади з боєприпасами.

Про це йдеться у раковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ завдали 9 ракетних та 128 авіаційних ударів, здійснили 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 33 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 ворожих БпЛА знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Федорівка, Вовчанськ, Табаївка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Голубівка, Серебрянка, Авдіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Зелене Поле Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області; Червоний Маяк, Зміївка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання Сил оборони на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 6 атак біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак біля Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ЗСУ продовжують стримувати росіян, які не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські війська тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 10 атак.

На Шахтарському напрямку українські війська відбили атаку північніше Новодонецького Донецької області.

На Запорізькому напрямку війська РФ не наступали.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, армія РФ не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби росіяни здійснили 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Водночас Сили оборони продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах військ РФ. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 2 складах боєприпасів росіян.