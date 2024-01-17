НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Полтавщині рятувальники допомагали вантажівкам проїхати слизькою дорогою
ДорогиДСНСРегіони

На Полтавщині рятувальники допомагали вантажівкам проїхати слизькою дорогою

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Полтавщині рятувальники допомагали проїхати вантажівкам
На Полтавщині буксирували вантажівки. Фото ілюстративне, ДСНС Закарпаття

Через ускладнення погодних умов на Полтавщині рятувальники буксирували вантажівки. Здебільшого допомагали проїхати на підйомах доріг.

Протягом 16 січня рятувальників тричі долучали до буксирування автомобілів. Усього вони допомогли виїхати шістьом вантажівкам, у яких перебували семеро людей. Про це Суспільному розповів речник надзвичайників Полтавщини Віталій Шкаревський.

За його словами, буксирували автомобілі на підйомах доріг. Робили це у Лелюхівці, Машівці та Диканьці.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Деволанівський узвіз
Рух транспорту узвозом в центрі Одеси буде закритий до літа
Перевезення, евакуація, ремонт доріг: п'ять прикордонних громад Чернігівщини створюють спільне комунальне підприємство
Перевезення, евакуація, ремонт доріг: п'ять прикордонних громад Чернігівщини створюють спільне комунальне підприємство
Інспектор фіксує порушення паркування на Хмельниччині
Майже триста порушень за три дні роботи зафіксували інспектори з паркування на Хмельниччині
&quot;Жигулі&quot; з історією: як вінничанин модернізує та береже у пам'ять про батька стару автівку
"Жигулі" з історією: як вінничанин модернізує та береже у пам'ять про батька стару автівку
На початок