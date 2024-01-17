На Полтавщині рятувальники допомагали вантажівкам проїхати слизькою дорогою

Через ускладнення погодних умов на Полтавщині рятувальники буксирували вантажівки. Здебільшого допомагали проїхати на підйомах доріг.

Протягом 16 січня рятувальників тричі долучали до буксирування автомобілів. Усього вони допомогли виїхати шістьом вантажівкам, у яких перебували семеро людей. Про це Суспільному розповів речник надзвичайників Полтавщини Віталій Шкаревський.

За його словами, буксирували автомобілі на підйомах доріг. Робили це у Лелюхівці, Машівці та Диканьці.

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