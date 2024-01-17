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Канада заборонила співпрацю із російськими науковими інститутами
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Канада заборонила співпрацю із російськими науковими інститутами

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Канада
Прапор Канади. Ілюстративне фото: Getty Images

Канада позбавлятиме державного фінансування університети та окремих науковців, якщо вони співпрацюватимуть із певними російськими, іранськими чи китайськими дослідними центрами.

Про це йдеться у документі на сайті канадського уряду.

До переліку потрапила понад сотня науково-дослідних установ, серед яких шість російських:

  • 46-й Центральний науково-дослідний інститут МО РФ;
  • Інститут проблем передачі інформації ім.Харкевича РАН;
  • Автономна некомерційна організація "Професійне обʼєднання конструкторів систем інформатики";
  • 33-й Інститут наукових досліджень та випробувань;
  • 27-й науковий центр Міноборони РФ;
  • 48-й Центральний науково-дослідний інститут РФ.

Канада визнала ці шість інститутів такими, що становлять загрозу національній безпеці. Канадським вченим, які працюють у "чутливих" сферах досліджень, до яких внесено сучасне озброєння, квантові, авіакосмічні, супутникові та медичні технології, сферу роботизації й кілька інших, заборонена будь-яка співпраця з цими закладами.

У списку також десятки наукових установ Китаю та Ірану, зокрема Інститут аерокосмічних досліджень, Навчально-дослідний інститут організації оборонної промисловості, Дослідницький центр технології вибуху та удару (Іран), Академія військових наук, Медичний університет ВПС, Китайська академія інженерної фізики, Китайський аеродинамічний науково-дослідний центр (КНР).

Очікується, що нові обмеження набудуть чинності навесні 2024 року, але в певних випадках їх можуть застосовувати негайно.

У листопаді 2023 року Канада ввела санкції проти дев’яти фізичних та шести юридичних осіб Росіх, серед яких: видання "Известия" та "Парламентська газета" та телеканал "Рен-ТВ".

У вересні під обмеження потрапили університети, громадські організації та фізичні особи.

Причиною для запровадження санкцій є причетність окремих фізичних та юридичних осіб до підтримуваної Кремлем незаконної та насильницької масової депортації українських дітей, російської дезінформації та ядерного сектору РФ.

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