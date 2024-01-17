У школах Дніпропетровщини працюватимуть офіцери безпеки: для чого це потрібно

До кінця січня у навчальних закладах Дніпропетровщини з’являться офіцери шкільної безпеки. Проєкт впроваджують у регіонах, наближених до лінії фронту, розповіла начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції Дніпропетровщини Вікторія Гаркач.

Правоохоронці здійснюватимуть пропускний режим, запобігатимуть правопорушенням та контролюватимуть евакуацію під час повітряної тривоги.

"Перевага в першочерговому відборі закладів освіти надавалася тим закладам, які наближені до зон ведення бойових дій, до зон, за якими можливі ракетні обстріли. Також враховувалася кількість дітей", — начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції Дніпропетровщини Вікторія Гаркач.

У першому етапі проєкту візьмуть участь 400 шкіл у дев’яти регіонах України. З них на Дніпропетровщині – 106 навчальних закладів.

Дніпропетровська область стала однією з областей України, де була започаткована нова концепція формування безпечного освітнього середовища. Її фундаментом стане поліцейський, який служитиме в школі та відповідатиме за безпеку дітей, мовиться в повідомленні на сайті обласної поліції.

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