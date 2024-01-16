На фронті загинув військовий Григорій Карпа з Хмельниччини

12 січня 2024 року на Краматорському напрямку загинув солдат Григорій Карпа з Наркевицької громади, що на Хмельниччині. Військовому було 35 років.

Про це повідомила голова Наркевицької селищної територіальної громади Любов Гула.

За її інформацією, Григорій Карпа загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Дружківка Донецької області. Чоловіка призвали на військову службу з листопада 2022 року. Він був механіком-водієм механізованої частини.

Як зазначила Любов Гула, Григорій Карпа жив у селі Бубнівка Наркевицької громади. Працював на різних роботах за місцем проживання. У нього залишилися цивільна дружина і син.

Дату та час прощання з військовим у Наркевицькій громаді повідомлять згодом.

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