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11-річний Захар Черников з Нікополя переїхав у Франківськ й начитує аудіокниги для дітей
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11-річний Захар Черников з Нікополя переїхав у Франківськ й начитує аудіокниги для дітей

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11-річний Захар Черников начитує книги українською мовою для дітей у соцмережах. Під час повномасштабного вторгнення він із сім'єю переїхав до Івано-Франківська з Нікополя Дніпропетровської області. Народився хлопець у Донецьку. У 2014 році хлопчик з родиною залишив рідне місто.

Про це Суспільному розповіла мати хлопчика Тетяна Черникова.

З її слів, над озвученням книг Захар Черников працює майже щовечора по пів години. Ці записи він викладає у своєму профілі в соцмережах. Зараз Захар озвучує 13 книгу.

11-річний Захар Черников начитує аудіокниги для дітей
Захар Черников озвучує книги для дітей. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Наразі пишемо книжку Тома Флетчера "Різдвозавр і зимова відьма". Це — друга частина трилогії. Цікавий сюжет, є пригоди й навіть трішки детективу. Це мені найбільше подобається", — говорить Захар Черников.

Хлопець каже, що любов до книг він перейняв у батьків.

"Ми робили в Telegram-каналі опитування, де наші слухачі обирали, яка їм подобається книжка. За яку книгу було найбільше голосів, ту ми читали", — розповідає Захар Черников.

11-річний Захар Черников переїхав у Франківськ з батьками
Захар Черников з мамою Тетяною. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Окрім роботи над аудіокнигами, хлопчик знімає відеоролики, в яких розповідає про помилки в усному мовленні, каже мама Захара Тетяна Черникова.

Записувати відео й аудіокниги хлопчик почав у Нікополі, з якого після повномасштабного вторгнення РФ їхня сім'я виїхала до Івано-Франківська.

"У сина хресний Андрій — кадровий військовий, який з 2014 року служить на передових позиціях. Він до нас приїхав втомлений, ліг відпочити й каже Захару: "Почитай мені, бо щось я втомився". І Захар почав йому "Тореадорів з Васюківки" читати. І Андрій говорить: "Захаре, в тебе так класно виходить. Тобі треба на більшу аудиторію читати", — згадує Тетяна Черникова.

11-річний Захар Черников начитує аудіокнигу
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Вона розповідає, що підписники Захара Черникова за бажанням можуть задонатити на його рахунок. Частину грошей їхня сім'я перераховує на підтримку українських військових.

"Він збирає собі на мрію. А більшу частину — це збори на ЗСУ, які я відстежую. Надсилаємо гроші тим, кого знаємо", — каже Тетяна Черникова.

Захар Черников навчається в Івано-Франківському ліцеї імені Романа Шухевича. Улюбленим предметом хлопчика є література. У майбутньому він мріє стати актором або ж актором дубляжу.

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