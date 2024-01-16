З 2018 року у Дніпрі працює Центр протезування "Без обмежень". Тут протези виготовляють для військовослужбовців та цивільних. За словами заступниці директора Центру протезування Мар'яни Логунової, 80% бійців, яких вони протезували, повернулися на фронт. В Україні виготовлення протезів та подальше обслуговування — безкоштовне. Людина має отримати основний, для купання та спортивний. З ампутацією верхніх кінцівок – косметичний, механічний, а військові – біонічний протез.

Про процес виготовлення протезів та історії військових, які пройшли реабілітацію — в матеріалі Суспільного.

Про процес виготовлення протезу розповіла заступниця директора Центру протезування "Без обмежень" Мар'яна Логунова. Пояснює, спочатку у людини знімають індивідуальний зліпок, після – йде формування гіпсового негативу.

"Як це не назвати ювелірною роботою, коли людина повністю кожну кісточку, кожен недолік, який є у пацієнта, він промальовує спочатку, коли йде гіпсовий зліпок, а потім на негативі все відкореговує, щоб максимально протез підійшов. До 8-ми годин може займати, від складності залежить", – розповідає вона.

Процес виготовлення протезу

Про процес виготовлення протезу розповідає протезист Сергій Архипенко. Каже, що все роблять професійно та швидко, бо часу обмаль.

"Смола може застигнути дуже швидко, що не встигнеш дотягнути до низу. Ось голий зліпок і ми на нього одягаємо панчохи і тоді між двома пакетами заливаєм смолу під вакуумом. Підготувати та залити - десь година чи півтори. Буває таке, що зліпки не стандарти, тоді доводиться вишивати панчохи тоді по зліпку", – каже він.

Процес виготовлення протезу. Фото: Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

Для військовослужбовців протези виготовляють інакші, зазначила Мар'яна Логунова.

"Для військовослужбовців ми прокладаємо ще карбон, він потужно витримує всі навантаження. Хто діючий військовослужбовець – то їм треба підсилювати, бо їм велику вагу носять, бігають, їм посилити треба", – каже вона.

Ця організація – одна з 11 в Україні, яка має дозвіл на протезування по новітнім технологіям. Це спортивні протези, бігові для військовослужбовців. Їх вони можуть отримати безкоштовно.

Процес виготовлення протезу. Фото: Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

Історія військового Олександра Лапи

Військовослужбовець Олександр Лапа каже, вже звик до поглядів людей. До цього – вів роботу з психологом.

"Я чому пішов до психолога. Боявся виходити в люди, боявся, що про мене можуть подумати люди. А з психологом попрацював і якось це відчуття покинуло мене. Не міг якось влитися в суспільство без ноги", – каже він.

Військовий Олександр Лапа. Фото: Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

Чоловік розповідає, був мобілізований у січні 2023 року. Тоді йому було 24 роки.

"Хотів піти раніше, але для мене не було місця. В нас було декілька місяців навчань, а потім вивезли в Красногорівку Донецької області і потім перевезли на Запорізький напрямок. Там я отримав поранення 16-го червня. Внаслідок ворожого дрону або мінометного обстрілу. Досі ще не знаю", – розповів чоловік.

Каже, після поранення сам наклав собі турнікет.

"Дивлюся, а моя права нога дивиться в сторону. Я одразу зрозумів, що трапилося. Взяв свій турнікет, який висів на бронежилеті. Відповз по траншеї в безпечне місце, накинув на ногу турнікет. Я накинув лише один турнікет, але не знав, що перебита була моя ще права нога. Там було 11 поранень", – згадує він.

Чоловіка перевезли в лікарню у Кропивницькому. Там лікарі побачили, що пішло зараження.

"Спочатку запитали в мене, чи можна відрізати коліно, адже його важко буде врятувати, там багато було осколків. Я одразу сказав, щоб робили все, як буде краще", – каже чоловік.

Потім, розповідає, приїхав у центр, де зробили заміри та видали спочатку учбовий протез. За тиждень чоловік отримав постійний протез.

"Все, що мені реабілітолог казав, то я все робив. Хотілося, звичайно, ще більше. Але сам протез не дозволяє це робити. Я, наприклад, хотів би побігати на біговій доріжці. Тіло проситься, а фізично я цього зробити не можу. Протез не дозволяє цього робити. Цей протез чисто для ходьби", – розповів він.

Чоловік каже, що військовим, які лишились без кінцівок, варто пропонувати допомогу.

"Якщо ви бачите військового, який без ніг, то можете підійти до нього та запитати, чим ви можете бути корисним для вас. Батьки повинні дітям внести в голову, що в нас йде війна, люди йдуть захищати нашу домівку і деякі повертаються з війни без кінцівок", – розповів він.

"Мотивація, що на ноги хотів встати. Набридло лежати"

Віійськовослужбовець Алмаз Хадієв майже рік як втратив ноги. Чоловіку майже 60, з перших днів повномасштабного вторгнення він на фронті.

"Перший раз поранило в Бахмуті, в стегно потрапило. Але там не надто довго, близько місяця і назад. А другий раз вже добре. Заходили в Бахмут і там з гранатомету мене і вразило. Хлопці допомогли, винесли”, – розповідає чоловік.

Військовий Алмаз Хадієв. Фото: Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

Там чоловікові зробили ампутацію. Далі – лікувався у Дніпрі, Києві, Львові.

"Реабілітація хороша була. Два рази тренування вранці та ввечері. Потім протези одягнув. Палки не одягав, одразу без палок ходив. Мотивація, що на ноги хотів встати. Набридло лежати”, – каже він.

Чоловік каже, більшість часу ходить пішки.

"Останній раз 7 тисяч кроків. Максимальний рекорд в мене був 12 км за день. Це я виходжу, беру свого собаку, і гуляємо в парку. На квадроциклі їздив, на картінгу, на велосипеді намагався – поки не виходить”, – розповів він.

Фото: Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

"Після того, як Україна переможе, не лише наших фахівців навчатимуть, але й наші навчатимуть протезуванню"

Мар'яна Логунова зазначає, збільшилась кількість ампутацій верхніх кінцівок.

"Декілька років тому не було таких можливостей з протезування кінцівок в Україні. Наших фахівців навчають і іноземні фахівці. В нас дуже багато класних фахівців в Україні, які на високому рівні. Після того, як Україна переможе, не лише наших фахівців навчатимуть, але й наші навчатимуть протезуванню. Я вважаю, що ніде в світі немає стільки людей з ампутаціями, як в Україні", – каже жінка.

Для цивільних та військових протезування в Україні безкоштовне.

"Це не одноразово, це на все життя. Людина має отримати протез основний, для купання та спортивний. Зараз спортивний протез отримують військовослужбовці. З ампутацією верхніх кінцівок людина може отримати косметичний протез, механічний, а військові – біонічний”, розповіла Марʼяна Логунова.

Заступниця директора Центру протезування "Без обмежень" Мар’яна Логунова. Фото: Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

Вона зазначає, 80% військових, які отримали протез – повертаються на фронт.

"В нас дуже багато військових, які отримали травми з 2014 року, пішли із ЗСУ, а на початку повномасштабного вторгнення повернулися. Вони приїжджають та кажуть: мені швиденько, бо мене там побратими чекають", – каже вона.

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