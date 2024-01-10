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На Хмельниччині 18 січня лунали вибухи: що відомо
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На Хмельниччині 18 січня лунали вибухи: що відомо

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Уночі 18 січня територію Хмельниччини атакували російські "шахеди". Під час повітряної тривоги жителі регіону могли чути вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей", — вказано у дописі.

За словами першого заступника очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, унаслідок роботи ППО інформація про травмованих та руйнування не надходила.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в області сили ППО ЗСУ знешкодили 3 БпЛА типу "Shahed". Населення не постраждало, на об'єктах інфраструктури руйнувань немає",— зазначив Сергій Тюрін.

Напередодні о 23:56 у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ написали про загрозу застосування БпЛА для Хмельниччини.

"Рух ударних БпЛА територією Вінницької області у західному напрямку. Загроза для Хмельниччини!", — йдеться у повідомленні.

О 00:35 перший заступник очільника Хмельницької ОВА зазначив, що ударні БпЛА перебувають у межах області.

"Ворожі ударні БпЛА в повітряному просторі Хмельниччини! Перебувайте в укриттях!", — написав посадовець.

О 00:51 Повітряні сили ЗСУ вказали, що БпЛА рухаються у бік Старокостянтинова.

"Ударні БпЛА в Хмельницькій області, курсом на Старокостянтинів", — йдеться у дописі.

Повітряна тривога у Хмельницькій області розпочалась о 00:10, закінчилась — о 01:21.

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