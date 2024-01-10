Що задекларували народні депутати з Івано-Франківщини у 2022 році

Народні депутати з Івано-Франківщини оприлюднили щорічні декларації за 2022 рік.

Чим володіють прикарпатські мажоритарники та депутати, які пройшли за списком "Слуги народу", читайте у матеріалі Суспільного.

Що задекларував народний депутат Едуард Прощук у 2022 році

Народний депутат Едуард Прощук подав декларацію за 2022 рік 14 грудня 2023.

Нардеп Едуард Прощук. Фото: Facebook/Едуард Прощук

Відповідно до документа Прощук заробив у 2022 році 461 тисячу 168 гривень у Верховній раді України. Також депутат отримав страхові виплати — 22 тисячі 500 гривень від ПАТ "Метлайф".

Доходи його дружини Людмили у 2022:

4 мільйони 869 тисяч 300 гривень від підприємницької діяльності;

1 тисяча 345 гривень — відсотки в "ПриватБанку";

473 тисячі 500 гривень — поворотна фінансова допомога від товариства "Дитяча радість".

У 2022 році Прощук зберігав 12 тисяч євро, 150 тисяч гривень та 36 тисяч доларів готівкою, а також 237 євро — на банківському рахунку.

Його дружина Людмила зберігала на банківському рахунку 45 тисяч 475 гривень, готівкою – 5 тисяч 500 доларів, 3 тисячі євро та 2 мільйони гривень. Також вона позичила 1 мільйон 678 тисяч 100 гривень товариству з обмеженою відповідальністю "Диво планета" та 629 тисяч 264 гривні ТзОВ "Дитяча радість".

Також в декларації Прощук вказав один рахунок в "ПриватБанку", його дружина — три. Інформація про ці рахунки зазначена як конфіденційна.

Яке майно зареєстрував Едуард Прощук до 2022 року:

Згідно з декларацією у 2014 році Едуард Прощук купив земельну ділянку у Кривопіллі площею 608 м². Її вартість у документі не вказана. У 2008 році Прощук купив нежитлові приміщення у Бурштині площею 56,2 м² та 107,8 м². Їхня вартість — 186 тисяч 747 гривень та 358 тисяч 209 гривень.

Також з 2008 року у спільній власності з дружиною Едуард Прощук має квартиру у Франківську площею 116,9 м². Її купили за 50 тисяч гривень.

З 2019 року нардеп орендує три приміщення — дві громадські приймальні в Калуші та Івано-Франківську площею 23 м² та 9,6 м², а також — готельний номер. Вартість оренди в декларації не вказана.

Дружина Едуарда Прощука володіє корпоративними правами в споживчих товариствах "Прикарпатське" (частка — 33,33%), "Прикарпаткоопсервіс" (частку не вказано) та "Прикарпаткоопторг" (частка — 33,33%).

У декларації зазначено, що дружина Прощука є кінцевим бенефіціарним власником споживчих товариств "Прикарпаткоопторг" та "Прикарпатське", а також підприємств споживчої кооперації "Заболотів", "Скіф" та "Покуття".

Що задекларувала народна депутатка Оксана Савчук у 2022 році

Народна депутатка Оксана Савчук подала декларацію за 2022 рік 23 серпня грудня 2023.

Народна депутатка Оксана Савчук. Депутатака Оксана Савчук. Фото: УНІАН

Згідно з декларацією Савчук у 2022 році заробила 457 тисяч 455 гривень у Верховній раді України. Також депутатка отримала 2245 гривень від депозиту у "ПриватБанку".

Її чоловік Андрій Савчук у 2022 році отримав 36 277 гривень заробітної плати в ТзОВ "Велдотерм-Україна", 215 гривень — від депозиту у "ПриватБанку". Також чоловік Оксани Савчук здає в оренду два приміщення. Тож у 2022 році він заробив 51 тисячу гривень від цієї діяльності.

У 2022 році Оксана Савчук зберігала готівкою 12 тисяч євро та 6 тисяч доларів. Її чоловік — 1000 доларів. На рахунку у "ПриватБанку" народна депутатка мала 41 тисячу 20 гривень та 153 тисячі 668 гривень — в "Укрсиббанку".

Яке майно зареєструвала Оксана Савчук до 2022 року:

у 2000 році чоловік Оксани Савчук Андрій набув право власності на половину квартири у Калуші площею 60,9 м² за 11 грн;

у 2000 році він придбав ділянку у селі Старий Лисець площею 2000 м² за 36 тисяч 460 грн;

у 2011 році чоловік Оксани Савчук придбав у Крихівцях квартиру площею 57,60 м² за 211 тисяч 277 гривень;

у 2012 році — господарське приміщення у Крихівцях площею 15,7 м² за 40 тисяч гривень;

у 2021 році Оксана Савчук та її син Дмитро набули право користування будинком у Крихівцях площею 215,3 м². Його вартість — 984 тисячі 309 гривень. Власник — Андрій Савчук;

у 2021 році Оксана Савчук та її син Дмитро набули право користування земельною ділянкою у Крихівцях площею 518 м². Її вартість — 31 тисяча гривень. Власник — Андрій Савчук.

У подружжя є автомобіль Mitsubishi ASX 2013 року випуску, який у 2013 році придбав Андрій Савчук за 194 тисячі 307 гривень.

Що задекларував народний депутат Ігор Фріс у 2022 році

Народний депутат Ігор Фріс подав декларацію за 2022 рік 23 березня 2023.

Народний депутат Ігор Фріс. Фото: Facebook/Ігор Фріс

Відповідно до документа Фріс заробив у 2022 році 583 тисячі 213 гривень у Верховній раді України. Також депутат отримав 4 тисячі 817 гривень відсотків від депозиту в "Універсал Банку". Окрім того, у 2022 Фріс задекларував два кредити — 60 тисяч гривень від "ПриватБанку" та 150 тисяч гривень від "Універсал Банку".

Його дружина Наталія Фріс у 2022 році заробила 327 тисяч 750 гривень, займаючись незалежною професійною діяльністю. Також вона задекларувала два кредити:

50 тисяч гривень — в "ПриватБанку";

23 тисячі гривень — в "Акцент-Банку".

У 2022 році Фріс зберігав 260 тисяч доларів готівкою, а також гроші на банківських рахунках — 150 тисяч гривень та 577 тисяч 389 гривень в "Універсал Банку" і 42 тисячі 769 гривень в "Акцент-Банку".

Його дружина Наталія — 50 тисяч гривень та 1710 гривень у "ПриватБанку", 23 тисячі гривень — в "Акцент-Банку", готівкою — 35 тисяч доларів.

Також в декларації нардеп вказав рахунки в трьох банках, його дружина — у двох. Інформація про ці рахунки зазначена як конфіденційна.

Яке майно зареєстрував Ігор Фріс до 2022 року:

Згідно з декларацією у 2012 році подружжя Фрісів вказали "інше право користування" на житловий будинок в Івано-Франківську площею 199,2 м². Власницею дому є Софія Фріс. Його вартість у документі не вказана. Також з 2012 року Наталія Фріс орендує житловий будинок в Івано-Франківську площею 102,7 м² у Євгенії Мнишенко та Софії Фріс.

З 2019 року Ігор Фріс орендує два нежитлові приміщення в Івано-Франківську площею 50,2 м² та 113,7 м². Окрім того, нардеп має в суборенді частину нежитлового приміщення в Івано-Франківську загальною площею 52 м². Вартість оренди не вказана. У декларації зазначено, що з 2019 нардеп винаймає готельний номер у Києві площею 40 м².

Ігор Фріс з 2021 року користується легковим автомобілем Volvo XC60 2021 року випуску, який коштував 1 мільйон 651 тисячу 687 гривень. Його власницею є Еліна Фріс (донька нардепа). Його дружина Наталія у 2022 році придбала легковик Hyundai I10 2019 року випуску за 183 тисячі 308 гривень.

Також подружжя Фрісів задекларували один годинник Hublot та два Frank Muller, пальто з хутра, перстень та сережки з діамантами, а також браслет. Вартість цінного майна у декларації не вказана.

Що задекларував народний депутат Володимир Тимофійчук у 2022 році

Народний депутат Володимир Тимофійчук подав декларацію за 2022 рік 15 січня 2024 року, 16 січня нардеп виправив її.

Народний депутат Володимир Тимофійчук. Фото: Facebook/Володимир Тимофійчук

Відповідно до документа Тимофійчук заробив у 2022 році 477 тисяч 593 гривні у Верховній раді України. Також депутат отримав 146 тисяч 700 гривень гонорару та інших виплат згідно з цивільноправовими правочинами від товариства з обмеженою відповідальністю "Прикарпатенерготрейд" та 466 гривень бонусів від "ПриватБанку".

Його дружинна Ганна отримала 120 тисяч 500 гривень зарплати у приватній фірмі "Ярослав і К".

Володимир та Ганна Тимофійчуки зберігали готівкою 140 тисяч доларів, 68 тисяч євро та 600 тисяч гривень. На банківському рахунку у "ПриватБанку" — 98 тисяч 248 гривень.

Також в декларації нардеп вказав рахунки в одному банку, його дружина — у двох. Інформація про ці рахунки зазначена як конфіденційна.

Яке майно зареєстрував Володимир Тимофійчук до 2022 року:

Згідно з декларацією у 2013 році Володимир Тимофійчук купив земельну ділянку в селі Попельники Снятинської громади площею 711 м² за 5 тисяч 31 гривню.

У 2021 нардеп купив у селі Попельники два житлові будинки площами 366 м² та 71,5 м², а також — три земельні ділянки площами 1200 м², 808 м² та 1692 м². Їхня вартість у декларації не вказана.

З 2022 року Тимофійчук разом із сім’єю має у безоплатному користуванні у Бучі житловий будинок площею 110,1 м² за 714 тисяч 813 гривень та земельну ділянку площею 242 м² за 11 тисяч 518 гривень. Власниця нерухомості — Марія Тимофійчук.

Також Володимир та Ганна Тимофійчук обидвоє задекларували сонячні фотоелектричні модулі "JA Solar", мережевий інвертор "Huawei" та провід. Кожен з наборів обладнання коштує 387 тисяч 379 гривень.

У 2008 році нардеп купив автомобіль Mitsubishi L200 2008 року випуску за 156 тисяч 550 гривень.

Що задекларував народний депутат Олександр Матусевич у 2022 році

Народний депутат Олександр Матусевич подав декларацію за 2022 рік 25 січня 2024.

Народний депутат Олександр Матусевич. Фото: Facebook/Олександр Матусевич

Відповідно до документа Матусевич заробив у 2022 році 471 тисячу 30 гривень у Верховній раді України. Також депутат отримав 162 гривні процентів у "ПриватБанку". Його дружина Галина заробила 444 тисячі 153 гривні, працюючи підприємцем.

У 2022 році Матусевич зберігав 102 тисячі 338 гривень на банківському рахунку, його дружина — 17 тисяч 309 гривень. Також нардеп мав кредитний ліміт у "ПриватБанку" в розмірі 400 тисяч гривень.

В декларації Матусевич вказав два рахунки в банках, його дружина — один. Інформація про ці рахунки зазначена як конфіденційна.

Яке майно зареєстрував Олександр Матусевич до 2022 року:

Згідно з декларацією у 2015 році Олександр Матусевич купив земельну ділянку у селі Старий Мізунь площею 2 044 м². Її вартість — 166 тисяч 849 гривень. У 2019 нардеп придбав житловий будинок у селі Старий Мізунь площею 202,7 м². Його вартість — 3 мільйони 117 тисяч 858 гривень. З 2021 року Матусевич орендує нежитлове приміщення у Долині площею 22,1 м², а також готельний номер. Їхня вартість у декларації не вказана.

У 2018 році Олександр Матусевич купив автомобіль Volkswagen Passat 2018 року випуску за 1 мільйон 50 тисяч 225 гривень, а його дружина — Citroën Nemo 2013 року випуску за 135 тисяч гривень.

Нардеп сплачує кредит, який взяв у 2018 році у розмірі 336 тисяч 110 гривень.

Що задекларував народний депутат Василь Вірастюк у 2022 році

Народний депутат Василь Вірастюк подав декларацію за 2022 рік 31 січня 2022 року.

Нардеп Василь Вірастюк. Facebook/Василь Вірастюк

Згідно з декларацією він заробив у 2022 році 519 тисяч 655 гривень у Верховній раді України, 29 тисяч 313 гривень пенсії та 1 тисячу 372 гривні доходу від надання майна в оренду. Його дружина Інна отримала 59 тисяч 276 гривень зарплати за основним місцем роботи в ТОВ "Технополіс-1", 160 тисяч гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю та 82 тисячі 140 гривень пенсії.

У 2022 році Вірастюк зберігав 300 тисяч доларів готівкою. Його дружина Інна — 100 тисяч доларів готівкою та золотий злиток вагою 1 кілограм вартістю 1 мільйон 640 тисяч гривень.

Також в декларації Вірастюк вказав рахунки в банках, які належать йому та дружині. Інформація про ці рахунки зазначена як конфіденційна.

Яке майно зареєстрував Василь Вірастюк до 2022 року:

Згідно з декларацією у 2004 році Василь Вірастюк купив квартиру площею 115,4 м² за 2 мільйони 667 тисяч 879 гривень.

З 2008 року нардеп має у спільній сумісній власності житловий будинок у Марківцях площею 55 м². Того ж року він придбав три земельні ділянки в Угринові площами по 1000 м².

У 2010 Вірастюк купив земельну ділянку у Марківцях площею 1450 м², у 2019 — квартиру у Франківську площею 55,26 м² та у 2019 квартиру площею 70,1 м². Вартість останньої — 1 мільйон 75 тисяч гривень.

У 2004 році його дружина придбала квартиру в Києві площею 106 м², у 2014 — квартиру в Петропавлівській Борщагівці площею 71,7 м², а у 2016 році — квартиру в селі Софіївська Борщагівка площею 64,1 м².

Також з 2020 року Вірастюк має два об'єкти незавершеного будівництва. Це — квартири у Києві площами 41,07 м² та 41,83 м².

Василь Вірастюк задекларував п'ять автомобілів:

з 2019 — Chevrolet Caprice 1992 року випуску за 250 тисяч гривень;

з 2019 — Toyota Sienna 2017 року випуску за 700 тисяч гривень;

з 2017 — Hyundai Tucson 2017 року випуску за 870 тисяч гривень;

з 2006 — Chrysler Lhs 1995 року випуску за 70 тисяч гривень;

з 2022 — AUDI A8 2017 року випуску за 959 тисяч гривень.

Декларації народних депутатів від Івано-Франківщини, яких обрали за списком "Слуги народу"

Що задекларував нардеп Олег Марусяк у 2022 році

Народний депутат Олег Марусяк подав декларацію за 2022 рік 16 січня 2024.

Народний депутат Олег Марусяк. Фото: Facebook/Олег Марусяк

У 2022 році Марусяк заробив у Верховній раді України 493 тисячі 864 гривні. У цьому ж році народний депутат отримав "додаткове благо" — прощення "ПриватБанком" частини основної суми боргу по кредиту, а саме: 2 мільйони 497 тисяч 828 гривень. Його дружина Наталія Марусяк отримала 86 тисяч 328 гривень зарплати у приватному підприємстві "Каретний двір", а також — 1 мільйон 671 тисячу 970 гривень доходу від підприємницької діяльності. У 2022 році Марусяк зберігав 150 тисяч гривень готівкою.

Також в декларації Олег Марусяк вказав два рахунки в "ПриватБанку" й Ощадному банку, його дружина — три: у "ПриватБанку", Ощадному банку та "Ідея банку". Інформація про ці рахунки зазначена як конфіденційна.

Народний депутат Олег Марусяк має податкове зобов'язання перед Головним управлінням Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області — 177 тисяч 987 гривень, яке виникло 25 квітня 2019 року.

Окрім цього, Марусяк задекларував низку позик у 2022:

1 мільйон гривень позичив 7 грудня 2020 року в Дмитра Марусяка;

420 тисяч гривень позичив 5 жовтня 2020 року в Назара Орищука;

право грошової вимоги від 1 квітня 2020 року на суму 103 тисячі 778 доларів від Христини Павлюк щодо відступлення права вимоги по кредиту.

На початку 2022 року нардеп перед "ПриватБанком" мав кредитне зобов'язання — 987 тисяч 225 доларів. У 2022 році він оплатив 23 тисячі 244 долари основної суми боргу. На кінець 2022 року у народного депутата немає заборгованості перед "ПриватБанком".

У коментарі Суспільному помічниця нардепа Яна Юрчишин пояснила, що у 2008 році Олег Марусяк взяв у "ПриватБанку" кредит. На початок 2022 року сума з врахуванням основного боргу, пені, комісії та штрафних санкцій становила 987 тисяч 225 доларів.

За її словами, 13 жовтня 2022 року Олег Марусяк уклав з банком додатку угоду про зміну умов кредитного договору, відповідно до якої основна сума боргу до сплати становила 23 тисячі 244 долари, решта основної суми боргу в розмірі 68 тисяч доларів (2 мільйони 497 тисяч 828 гривень), а також нараховані пеня, комісія та штрафні санкції банком були прощена.

"Оскільки прощена "ПриватБанком" сума в частині основного боргу є отриманням "додаткового блага", ця сума була відображена в декларації, в розділі "доходи". Також, враховуючи те, що згідно із зазначеною додатковою угодою Олег Марусяк здійснив разовий видаток в сумі 359 тисяч 981 гривню в рахунок основного боргу, відповідно, це відображено в декларації, в розділі "видатки та правочини", — повідомила Яна Юрчишин.

Яке майно зареєстрував Олег Марусяк до 2022 року:

25 березня 2007 року Олег Марусяк купив гараж у Калуші за 8 тисяч 261 гривню;

7 липня 2008 року Наталія Марусяк купила квартиру у Калуші за 48 тисяч 992 гривні площею 35,1 м².

Окрім цього, дружині Марусяка належать корпоративні права на приватне підприємство "Каретний двір" у Калуші вартістю 5 мільйонів гривень, які вона придбала 16 серпня 2019 року. В декларації також зазначене фінансове зобов'язання зі збільшення статутного капіталу в сумі 193 тисячі гривень станом на кінець 2022 року.

В декларації також вказано, що Олег та Наталія Марусяки з 1 листопада 2020 року орендують квартиру у Києві площею 139 м².

Що задекларував нардеп Василь Мокан у 2022 році

Народний депутат Василь Мокан подав декларацію за 2022 рік 15 січня 2024.

Народний депутат Василь Мокан. Фото: Facebook/The Aspen Institute Kyiv

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 9 березня 2022 року, його дружина Наталія та син Богдан отримали тимчасовий прихисток — квартиру в Чехії площею 65 м². 23 серпня 2022 року дружина Мокана Наталія отримала в безоплатне користування на підставі довіреності автомобіль Totota C-HR 2020 року випуску від Андрія Попенюка.

У 2022 році Мокан заробив у Верховній раді України 424 тисячі 241 гривню. Його дружина — 3 гривні процентів у "ПриватБанку". На рахунку у "ПриватБанку" нардеп зберігав 170 тисяч 625 гривень та 226 тисяч 428 гривень. Наталія Мокан — 9 гривень на рахунку у "ПриватБанку", а також — 63 гривні депозиту у тому ж банку. Мокан мав і готівку: 11 тисяч доларів, 5 тисяч євро, 35 тисяч гривень.

У подружжя — сім рахунків у "ПриватБанку", інформація про які зазначена як конфіденційна.

Яке майно зареєстрував Василь Мокан до 2022 року:

3 січня 2014 року Мокан придбав земельну ділянку у селі Крушинка Київської області площею 631 м² за 30 тисяч 199 гривень;

12 серпня 2015 року Мокан купив авто Hyundai Accent 2011 року випуску за 149 тисяч гривень;

19 жовтня 2017 року купив у селі Крушинка будинок площею 136,1 м² за 750 тисяч гривень;

3 вересня 2020 року нардеп отримав у безоплатне користування авто Toyota RAV-4 Hybrid 2020 року випуску від Івана Мокана.

У 2022 році Василь Мокан задекларував криптовалюту. 22 жовтня 2017 він купив Ethereum (ETH) у кількості 3,04566717 за 23 тисячі 153 гривні. 4 листопада 2021 року — Bitcoin (BTC, XBT) у кількості 0,1436401 за 224 тисячі 569 гривень.

Що задекларувала депутатка Олена Вінтоняк у 2022 році

Народна депутатка Олена Вінтоняк подала декларацію за 2022 рік 29 січня 2024.

Нардепка Олена Вінтоняк. Фото: Facebook/Олена Вінтоняк

Згідно з декларацією у 2022 році вона заробила 472 тисячі 638 гривень у Верховній раді України, а також отримала 24 тисячі 868 гривень соціальної допомоги дитині з інвалідністю від департаменту соціальної політики Івано-Франківської міської ради.

У 2022 році Вінтоняк зберігала 376 тисяч 174 гривні на трьох банківських рахунках, а також 146 тисяч доларів та 5 тисяч 100 євро готівкою.

Олена Вінтоняк задекларувала коштовності. З 2014 року вона має підвіску з діамантом, а з 2015 — сережки з діамантом.

Яке майно зареєструвала Олена Вінтоняк до 2022 року

Згідно з документом з 1994 року Олена Вінтоняк є співвласницею квартири в Івано-Франківську площею 53,8 м². У 2011 році нардепка купила квартиру у Франківську площею 74 м². Також з 2019 вона винаймає готельний номер. Вартість цих об’єктів нерухомості у декларації не вказана.

У 2022 році Вінтоняк купила квартиру в Івано-Франківськ площею 120,8 м² за 684 тисячі 936 гривень та господарське приміщення площею 1,7 м² за 3 тисячі 400 гривень.

Що задекларував народний депутат Роман Мулик у 2022 році

Народний депутат Роман Мулик подав декларацію за 2022 рік 29 січня 2024.

Нардеп Роман Мулик. Фото: ЧЕСНО

Згідно з декларацією у 2022 році він заробив 477 тисяч 439 гривень у Верховній раді України. Також отримав 596 гривень "інших благ" від "ПриватБанку", 34 тисячі гривень доходу від відчуження нерухомого майна та 2 мільйони 260 гривень від продажу майнових прав.

Його дружина Олена отримала 3 мільйони 9 тисяч 195 гривень доходу від підприємницької діяльності, 81 тисячу 152 гривні зарплати за основним місцем роботи та 41 тисячу 897 гривень страхових виплат.

У 2022 році Мулик зберігав 1 тисячу 788 євро, 335 доларів та 398 тисяч 489 гривень на банківських рахунках, а також 30 мільйонів 200 тисяч гривень готівкою. Його дружина Олена зберігала 116 євро та 141 тисячу 597 гривень на рахунках у банках.

Також в декларації нардеп вказав рахунки в банках, які належать йому та дружині. Інформація про них зазначена як конфіденційна.

Яке майно зареєстрував Роман Мулик до 2022 року

Згідно з документом з 1999 року Роман Мулик має у спільній частковій власності квартиру в Івано-Франківську площею 60,8 м². З 2004 у спільній власності з дружиною Оленою володіє у Франківську квартирою площею 146,3 м² та гаражем площею 18,6 м². Також з 2009 року нардеп Мулик має у спільній власності з дружиною квартиру у Києві площею 170,7 м². З 2014 року Мулик має у спільній частковій власності нежитлове приміщення у Франківську площею 584,3 м². Вартість цих об'єктів в декларації не вказана.

Майно Романа Мулика:

з 2006 року — земельна ділянка у селі Крушинка Фастівського району Київської області площею 1649 м² за 230 тисяч 125 гривень;

з 2007 році — три земельні ділянки у селі Діброва Фастівського району Київської області площами 54 900 м², 54 902 м² та 58 201 м²;

з 2008 — земельна ділянка у Франківську площею 655 м²;

з 2009 році — чотири земельні ділянки у селі Новосілки Фастівського району Київської області площами 85 003 м², 94 396 м², 49 997 м² та 18 679 м²;

з 2009 року — дві земельні ділянки у селі Хотянівка у Вишгородському районі Київської області площами 26 746 м² та 84 975 м²;

з 2013 — земельна ділянка у селі Новосілки площею 1559 м² за 49 тисяч 840 гривень, ділянка у селі Хотянівка площею 2500 м² за 208 тисяч 750 гривень та квартира у Франківську площею 139,3 м²;

з 2015 — земельна ділянка у Франківську площею 832 м²;

з 2016 — земельна ділянка в селі Крушинка Фастівського району площею 337 м²;

з 2017 — земельна ділянка у селі Новосілки Вишгородського району площею 61 592 м²;

з 2018 — земельна ділянка у селі Новосілки Вишгородського району площею 600 м² за 59 тисяч 988 гривень;

з 2018 — земельна ділянка у селі Новосілки Вишгородського району площею 600 м² за 56 тисяч 160 гривень;

з 2020 — сім земельних ділянок в селі Крушинка Фастівського району площами 1674 м², 72 м², 2304 м², 1200 м², 1200 м², 192 м² та 600 м²;

з 2020 — сім земельних ділянок в селі Крушинка Фастівського району площами 547 м², 2541 м², 2921 м², 548 м², 1000 м², 2799 м², 3416 м².

У 2022 році Мулик придбав три земельні ділянки в селі Крушинка Фастівського району площами 500 м², 29 911 м² та 1200 м². Їхня вартість у декларації не вказана.

Його дружина Олена у 2006 році купила квартиру у Києві площею 116,8 м² за 200 тисяч 452 гривні. З 2009 року вона має чотири паркомісця площами по 9,4 м² та 9,9 м². Вартість останніх — по 120 тисяч гривень. У 2016 вона придбала гараж у Франківську площею 22,6 м² за 23 тисячі 400 гривень. А у 2018 — земельну ділянку у Драгомирчанах площею 2475 м² за 144 тисячі 343 гривні.

У 2007 році Роман Мулик купив водний транспортний засіб Bombardier GTXLTD 2007 року випуску. Його вартість у декларації не вказана. Також нардеп задекларував автомобіль BMW Х5 2016 року випуску. Він придбав його у 2016 за 2 мільйони 89 тисяч 25 гривень.

Його дружина придбала у 2019 автомобіль BMW Х5 2019 року випуску за 2 мільйони 345 тисяч 352 гривні.

Роман Мулик володіє 87% корпоративних прав у товаристві з обмеженою відповідальністю "ІФ-РЕНТ" та 90% — у ТОВ "Галіція Хол". Його дружина має 50% у салоні-перукарні "Чарівниця". Роман та Олена Мулики є кінцевими бенефіціарами цих підприємств.

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