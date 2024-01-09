У Чернівецькій області є сім селищних громад. Усі голови цих громад подали декларації за 2022 рік. Суспільне Чернівці розповідає, що яке майно та доходи задекларували голови селищних рад області.

Доповнено 2 лютого:

Степан Драгун, Красноїльська громада

Красноїльський селищний голова Степан Драгун у 2022 році заробив майже 580 тисяч гривень та отримав понад 90 тисяч гривень матеріальної допомоги. Також задекларував 88 тисяч гривень зарплати дружини Анісії, яка працює у Сторожинецькому центрі первинної меддопомоги.

Його син Ілля працює у відділі освіти Красноїльської селищної ради й заробив 60 тисяч гривень. У тому ж відділі за сумісництвом працює невістка Драгуна Надія, де заробила майже 95 тисяч гривень. У селищній раді вона має й основне місце роботи, де отримала за рік 77 тисяч гривень.

Також у відділі освіти працює ще одна його невістка Олена – там вона заробила майже 30 тисяч гривень. Його син Петро у селищній раді заробив майже 50 тисяч гривень та отримав понад 4 тисячі гривень допомоги від центру зайнятості.

Степан Драгун. Джерело: facebook/Степан Драгун

Готівкою Драгун зберігає 690 тисяч гривень, а його дружина 125 тисяч гривень. Ще понад 20 тисяч є на банківському рахунку Драгуна.

Драгун володіє автомобілем УАЗ 1980 року випуску, а його сини мають VOLKSWAGEN PASSAT 1999 року та MERCEDES-BENZ 2006 року випуску.

Крім цього Драгун має будинок на понад 62 квадратних метрів у Красноїльську.

Богдан Олійник, Кельменецька громада

Богдан Олійник на посаді голови Кельменецької селищної ради заробив майже 440 тисяч гривень. Також задекларував понад 330 тисяч гривень зарплати дружини Оксани, яка працює у Кельменецькій багатопрофільній лікарні.

Олійник володіє автомобілем ВАЗ 2006 року випуску. У спільній сумісній власності має квартиру на понад 73 квадратних метри у Новодністровську. Також користується будинком на понад 110 квадратних метрів у Кельменцях, яким володіє його дружина. Дружині також належать дві земельні ділянки у Кельменцях площею від майже 300 до 1500 квадратних метрів.

Богдан Олійник. Фото: facebook/Богдан Олійник

Григорій Ванзуряк, Глибоцька громада

Голова Глибоцької селищної ради Григорій Ванзуряк заробив понад 410 тисяч гривень. Його дружина отримала понад 135 тисяч гривень зарплати у відділі освіти та культури Глибоцької ради та ще понад 6 тисяч гривень доходу, надаючи майно в оренду сільськогосподарському товариству.

Григорій Ванзуряк. Голова Глибоцької громади Григорій Ванзуряк. Фото: Василь Салига/Суспільне Чернівці

Його син Степан отримав понад 1,4 мільйона гривень, надаючи послуги компаніям, які займаються програмуванням. Ще понад 2,3 мільйона гривень заробив як підприємець. Також Ванзуряк задекларував, що син має 700 тисяч гривень готівкою.

Крім цього, Ванзуряк володіє земельною ділянкою у Глибоці, ще однією користується для ведення селянського господарства. Також має право власності на житловий будинок з господарськими будівлями площею понад 200 квадратних метрів.

Його дружина має земельну ділянку площею понад 12 тисяч квадратних метрів у Лашківці.

Водночас, згідно з декларацією, Ванзуряк, дружина та син не мають у власності жодного автомобіля.

Віталій Берковський, Кострижівська громада

Кострижівський селищний голова Віталій Берковський у 2022 році заробив понад 200 тисяч гривень, ще понад 8 тисяч отримав, надаючи майно в оренду аграрній компанії. Також задекларував понад 1,3 мільйона гривень доходу дружини, яка займається підприємництвом.

Ліворуч - Віталій Берковський. Фото: facebook / Віталій Пономаренко

Берковський володіє авто "ВАЗ" 2005 року випуску та причепом, а також має право сумісної власності з дружиною на "Hyundai" 2011 року. З 2020 року його дружина також володіє авто "Dacia".

Голова Кострижівської громади має дві земельні ділянки та будинок площею понад 42 квадратних метри у Кострижівці. Також нежитлове приміщення у понад 40 квадратних метрів.

Ще один будинок та земельну ділянку площею понад тисячу квадратних метрів має його дружина.

Григорій Храпко, Неполоковецька громада

Григорій Храпко, який очолює Неполоковецьку громаду, задекларував сім земельних ділянок у Берегометі. З них на дві має право власності, яке отримав у 1997 та 2005 роках. Йдеться про ділянки площею від 5 400 до 25 000 квадратних метрів. Решта – належать близьким родичам.

Григорій Храпко. Джерело: facebook / Григорій Васильович

Також Храпко має два складські приміщення та право користування будинком. Крім цього, його батько з 2019 року володіє магазином.

Храпко володіє трактором, комбайном та вантажівкою "ЗІЛ". Усі вони до 1990 року випуску. Також як член сім'ї має право користуватися автомобілями "ВАЗ", "Рено" та "TOYOTA".

На посаді голови селищної ради Храпко у 2022 році заробив майже 460 тисяч гривень. Отримав майже 150 тисяч гривень пенсії та майже 9 тисяч гривень доходу від підприємства, яке займається сільським господарством й орендувало в нього майно.

Син Храпка заробив понад 600 тисяч гривень у поліції, дружина отримала понад 230 тисяч гривень пенсії та майже 340 тисяч гривень доходу як підприємиця, а невістка заробила понад 180 тисяч гривень, працюючи в селищній раді.

Іван Повідаш, Путильська громада

Іван Повідаш очолює Путильську селищну раду. У своїй декларації за 2022 рік він вказав про автомобіль марки "УАЗ" 1993 року, на якому їздить за довіреністю. На посаді голови ради Повідаш заробив майже 430 тисяч гривень.

Іван Повідаш. Фото: chas.cv.ua

Також задекларував дві земельні ділянки у Путилі, якими володіє. Їхня площа становить від 63 до 6 000 квадратних метрів. Ще одну ділянку площею понад 12 тисяч квадратних метрів Повідаш орендує. Крім цього, має гараж та квартиру у Путилі площею 9 квадратних метрів.

Сергій Боднарюк, Берегометська громада

Голова Берегометської селищної ради Сергій Боднарюк задекларував чотири автомобілі, які належать його дружині Аллі. Три Volkswagen Passat 2001, 2007 та 2012 років випуску. Також Audi A6 2015 року випуску. Їх купила у 2021 та 2022 роках. На мопед марки "HONDA" 2005 року випуску Боднарюк має право сумісної власності.

Як селищний голова Боднарюк заробив понад 490 тисяч гривень. Його дружина отримала понад 210 тисяч гривень, працюючи у Берегометському центрі первинної медико-санітарної допомоги.

Сергій Боднарюк. Фото: facebook / Берегометська селищна рада

Крім цього, задекларував земельну ділянку у Берегометі площею тисячу квадратних метрів – її зареєстрували у 2001 році.

Наразі декларації не подали Кельменецький селищний голова Богдан Олійник та Красноїльський селищний голова Степан Драгун. Подати декларації за 2022 рік вони мають до 31 січня.

Що відомо про відкриття декларацій

Подати щорічні декларації за 2021 та 2022 роки потрібно до 31 січня 2024 року. Водночас декларації за 2023 рік треба подати у період з 1 січня по 31 березня 2024 року.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 10 грудня 2023 року відкрило публічний цілодобовий доступ до реєстру декларацій.

12 жовтня 2023 року набрав чинності Закон України № 3384-ІХ про відновлення декларування. Одночасно стартувала й кампанія декларування за 2021-2022 роки, яка триватиме до 31 січня 2024 року.

У перші ж дні повномасштабного наступу Голова НАЗК публічно озвучив позицію Національного агентства: "Спочатку перемога, а потім декларування". Дещо пізніше 7 березня набрав чинності Закон №2115-ІХ, який переніс дедлайн подання будь-яких звітних документів на 3 місяці після закінчення воєнного стану.

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