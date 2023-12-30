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РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
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РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"

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РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя. Фото: AP

Російська Федерація скликала екстренне засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з обстрілом Бєлгорода.

Про це повідомили російські ЗМІ із посиланням на речницю МЗС Росії Марію Захарову.

При цьому у Росії вимагали участі у засіданні постійного представника Чехії, аби той пояснив ситуацію "у зв'язку з постачанням зброї Києву".

Водночас у Празі відмовились від участі у засідання.

"Ми відмовляємося, щоб нас куди-небудь викликала Росія. Чехія не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю приїдемо", — написав у мережі X (раніше Twitter) міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Засідання Ради безпеки ООН має розпочатися 30 грудня о 00:00 за московським часом (23:00 за київським часом).

Що відомо про обстріл російського Бєлгорода 30 грудня

Сили оборони України 30 грудня вдарили по військових об'єктах в російському Бєлгороді. Інформацію підтвердило Суспільному джерело у спецслужбах. Там уточнили, що це відповідь на російські атаки по Україні.

Згодом джерела у спецслужбах уточнили, що Сили оборони відпрацювали лише по воєнних об'єктах Бєлгородської області, а уламки впали у центрі міста через непрофесійні дії російської ППО.

Станом на 21:30 кількість загиблих внаслідок обстрілу Бєлгорода зросла до 18. Ще 111 людей отримали поранення, серед них діти, повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій РФ.

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