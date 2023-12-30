Протягом доби 30 грудня на передовій в Україні відбулось 49 бойових зіткнень, ситуація на сході на півдні залишається складною.

Про це повідомляється у вечірньому зверненні Генерального штабу Збройних сил України.

"Загалом ворог завдав 3 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовані ракети Х-59 по містам Дніпро та Одеса та ракету “Іскандер” по Запоріжжю. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Російська армія завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Архипівка Чернігівської області та Товстодубове Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 40 населених пунктів, серед них Лісківщина, Михальчина Слобода, Грем’яч Чернігівської області; Фотовиж, Волфине, Олександрівка Сумської області; Бочкове, Красне Перше Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак РФ в біля Синьківки Харківської області. Також росіяни завдали авіаційних ударів в районах Піщаного Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки, Надії Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки Росії поблизу Макіївки Луганської області. Російські військові завдали авіаційного удару в районі Білогорівки Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 9 атак росіян в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де російська армія намагалася відновити втрачене положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Калинівка, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 4 атаки противника в районах Степового, Авдіївки та ще 13 — біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут росіяни, за підтримки авіації, безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 7 безуспішних атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Мар'їнка, Курахове, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку українські оборонці відбили 2 атаки росіян біля Приютного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку РФ східніше населеного пункту Копані Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Лугівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Кам’янське, Плавні Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів РФ зазнали Тягинка, Іванівка, Антонівка та Херсон Херсонської області. Також росіяни завдали авіаційних ударів в районах Тягинки та Херсону.

Росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби російське військо здійснило 11 безуспішних штурмових дій, але українські підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають росіянам значних втрат.

"Протягом доби наша авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та 3 станції радіоелектронної боротьби противника", — додали у Генштабі.