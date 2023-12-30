У Сумах розіграли "Різдвяний кубок" на тенісному турнірі

У Сумах з 18 по 30 грудня відбувся розіграш "Різдвяного кубку" Тенісної академії. Участь у турнірі взяли юні тенісисти від шести до дванадцяти років. Вони змагались у трьох вікових групах.

Про це повідомив директор "Тенісної академії" Ігор Смертяк.

Серед "малюків" перше місце посів Степан Андрющенко. Другим фінішувала Катерина Коцюба, третьою з Анастасія Лаврентьєва.

Фото: Ігор Смертяк

У середній групі змагались п'ятнадцять спортсменів. "Золото" у цій групі виборола Євгенія Чернова. "Срібло" здобув Олексій Терещенко. З "бронзою" фінішувала на турнірі Марія Лугова.

У старшій групі дівчата та юнаки змагались окремо. Серед дівчат на першому місці завершила виступ на турнірі Софія Стебловська, на другому — Вікторія Гримайло, на третьому — Марія Мельник.

Всього участь у турнірі у цій віковій групі взяли семеро дівчат. Серед одинадцяти хлопців перше місце посів Георгій Лемішко, друге – Іван Іваній, третє – Георгій Соколов.

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