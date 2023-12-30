На Хмельниччині унаслідок пожежі загинув чоловік

Сьогодні, 30 грудня, у селі Черепівка, що на Хмельниччині, розпочалась пожежа у житловому будинку. Під час її ліквідації працівники ДСНС знайшли тіло 57-річного чоловіка.

Про це повідомили у головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області.

"Займання вдалося ліквідувати на площі 35 кв. м. На місці події працювали 4 рятувальники на одному пожежно-рятувальному автомобілі", — йдеться у повідомленні.

За інформацією головного управління ДСНС у Хмельницькій області, ймовірна причина пожежі — необережність під час куріння.

Рятувальники нагадують правила поведінки, які допоможуть запобігти пожежам у приватних оселях:

не курити у приміщенні, особливо на підпитку;

не використовувати несправні або саморобні електричні прилади;

не залишати дітей без нагляду та навчати їх правил безпеки;

не запалювати не перевірену та не почищену пічку;

не перенавантажувати електричну мережу.

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