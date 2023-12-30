На Хмельниччині унаслідок пожежі загинув чоловік

Сьогодні, 30 грудня, у селі Черепівка, що на Хмельниччині, розпочалась пожежа у житловому будинку. Під час її ліквідації працівники ДСНС знайшли тіло 57-річного чоловіка.
Про це повідомили у головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області.
"Займання вдалося ліквідувати на площі 35 кв. м. На місці події працювали 4 рятувальники на одному пожежно-рятувальному автомобілі", — йдеться у повідомленні.
За інформацією головного управління ДСНС у Хмельницькій області, ймовірна причина пожежі — необережність під час куріння.
Рятувальники нагадують правила поведінки, які допоможуть запобігти пожежам у приватних оселях:
- не курити у приміщенні, особливо на підпитку;
- не використовувати несправні або саморобні електричні прилади;
- не залишати дітей без нагляду та навчати їх правил безпеки;
- не запалювати не перевірену та не почищену пічку;
- не перенавантажувати електричну мережу.
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