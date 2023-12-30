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На Чернігівщині попрощалися з молодшим лейтенантом ЗСУ Віктором Назарчуком, який загинув від міни росіян
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На Чернігівщині попрощалися з молодшим лейтенантом ЗСУ Віктором Назарчуком, який загинув від міни росіян

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На Чернігівщині попрощалися з молодшим лейтенантом ЗСУ Віктором Назарчуком, який загинув від міни росіян
ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

30 грудня на Чернігівщині попрощалися з молодшим лейтенантом ЗСУ Віктором Назарчуком, який загинув внаслідок мінометного обстрілу росіян на Донеччині.

Про це Суспільному повідомив Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Молодший лейтенант Віктор Назарчук народився 15 березня 1989 року в селі Головеньки на Борзнянщині. Тут закінчив школу, далі навчався в Ніжині. Був професійним музикантом, з часом переїхав у Носівку.

У травні 2023 року долучився до лав ЗСУ. Службу проходив у складі одного з підрозділів військової частини А0409 на посаді командира стрілецького взводу. За час служби був нагороджений відзнакою Головнокомандувача ЗСУ — нагрудним знаком "Хрест хоробрих", якою нагороджують військовослужбовці та працівники Збройних Сил України за героїчний вчинок, пов'язаний з ризиком для життя чи здоров'я під час участі у бойових діях об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операціях з підтримання миру та безпеки, ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій.

Загинув 26 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Попрощалися з воїном та поховали його в Носівці на місцевому кладовищі.

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