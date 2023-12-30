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Ракетна атака по пологовому будинку Дніпра. Історія породіллі, яка пережила удар
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Ракетна атака по пологовому будинку Дніпра. Історія породіллі, яка пережила удар

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У Дніпрі 29 грудня російські війська поцілили по пологовому відділенню однієї з лікарень. Під час удару там перебувало четверо породіль та дванадцять вагітних разом з рідними та медперсоналом. Ольга Зарубіна зі своїм чоловіком та донькою були в укритті, коли стався вибух.

Ольга Зарубіна разом з донечкою, якій всього 5 днів, ховались в укритті, коли стався удар. Жінка згадує – на початку повітряної тривоги медперсонал одразу перевів їх до бомбосховища.

"В принципі як і кожну тривогу ми спускаємося в укриття, і сиділи – ми в укритті, зберігали настанови, слухали те, що треба. В сховищі в принципі все було для новонародженого: пеленки, памперси, серветки. Там тепло було. З нами були медсестри, акушерки", – каже породілля.

Ракетна атака по пологовому будинку. Історія породіллі, яка пережила удар
Фото палати у пологовому будинку до ракетної атаки РФ. Фото з особистого архіву Ольги Зарубіної.

Жінка розповідає, єдине про що думала під час удару російської ракети – аби вижила дитина.

"Я не можу вже в деталях в хвилинах сказати, і нас швидко евакуювали після цього всього.Пролунав дуже потужний вибух. На щастя були так би мовити тверезі голови, тобто паніки не було, тому що нам, ну, не дозволили панікувати. Ніхто абсолютно не панікував. Звичайно, всі злякалися, але щоб такої паніки, такого не було", – каже вона.

Ракетна атака по пологовому будинку. Історія породіллі, яка пережила удар
Коридор пологового після ракетної атаки РФ. Фото: Суспільне Дніпро

Після евакуації з пологового, згадує Ольга Зарубіна, медпрацівники зупиняли водіїв, які проїжджали поряд із пологовим, аби ті відвезли породіль та вагітних додому. Тільки приїхавши додому, каже жінка, разом із чоловіком зрозуміли, що трапилось.

"Він дуже за нас злякався. Він в принципі не дав панікувати мені. Просто не панікуй. Все. Тому що там дитина. Ну скільки дитині було, буквально 3-4 дні. І у нас ще вдома була одна дитина", – розповіла Ольга Зарубіна.

Ракетна атака по пологовому будинку. Історія породіллі, яка пережила удар
Пологовий будинок у Дніпрі після ракетної атаки РФ. Фото: Суспільне Дніпро

Після того, як усіх пацієнток відвезли до інших медзакладів або доправили додому, лікарі консультувати їх і тримали цілодобовий контакт, каже завідувачка акушерського відділення Ірина Кульбач. А поки основну будівлю пологового не відновлять, усі лікарі працюватимуть в іншій.

"Найщиріше моє побажання в наступному році, щоб пологовий будинок працював, щоб народжувалися діточки, українки й україночки, і щоб перший їх крик був у цьому пологовому будинку", – зазначила Ірина Кульбач.

Ольга Зарубіна розповідає: немовля почуває себе добре. Це її друга дитина, яка народилась у цьому пологовому будинку. Каже, не хоче, аби донька колись дізналась, у яких умовах їх виписали з медзакладу.

"Вони просто нелюди. Ну, торговий центр… пологовий… Тим паче вони знали, що там люди. Звірі так не вчиняють. Це навіть не нелюди. Це я не знаю взагалі, що це таке", – розповіла породілля.

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