Близько 15:00 години 30 грудня росіяни обстріляли Семенівку, що в Новгород-Сіверському районі.

Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі.

Пошкоджений будинок у Семенівці на Чернігівщині. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Загинув 32-річний місцевий житель.

Пошкоджений будинок у Семенівці на Чернігівщині. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Пошкоджено понад 30 будинків та інша цивільна інфраструктура.

За інформацією поліції Чернігівської області, російська армія завдала близько 20 ударів по центру Семенівки з реактивних систем залпового вогню "Град".

На місце події прибули поліцейські, рятувальники, медики та всі екстрені служби.

"Поліцейські надають необхідну допомогу постраждалим, фіксують наслідки атаки та документують воєнний злочин російської армії проти мирного населення Чернігівщини", — йдеться у повідомленні.

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