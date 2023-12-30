У новому році в Бучі запрацює нова амбулаторія

У Бучі на Київщині у новому році відкриють сучасну амбулаторію для надання медичних послуг жителям мікрорайону Яблунька. Будівля розташована за адресою Водопровідна, 74.

Про це інформує Бучанська міська рада у Telegram.

У закладі створюють комфортні умови для роботи лікарів Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги, які надаватимуть послуги жителям прилеглих вулиць.

Розширювати систему амбулаторій у громаді допомагають благодійники. Вони, зокрема, нададуть будматеріали для внутрішнього оздоблення приміщення.

Внутрішні ремонтні роботи почнуться найближчим часом. Міська влада очікує, що навесні сім різнопрофільних лікарів почнуть приймати пацієнтів в оновлених кабінетах амбулаторії. Загалом, розширення системи медичних закладів — один із пріоритетів розвитку Бучанської громади на наступний рік. У цьому напрямку є домовленості про співпрацю з міжнародними партнерами, зазначили у міській раді.

Що відомо про відновлення медзакладів у Бучанському районі

У листопаді 2023 року в Бучі відкрили відновлену амбулаторію на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги. Заклад став пілотним центром проєкту ЮНІСЕФ — програми домашніх візитів "Турбота з народження вдома".

У селі Загальці Бучанського району завершили відбудову амбулаторії сімейної медицини. Будівлю пошкодив російський снаряд на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також на Київщині відбудували амбулаторію у селі Дмитрівка Бучанського району. У березні 2022 заклад був повністю знищений унаслідок обстрілів російської армії.

Улітку 2022 року в селі Гурівщина Бучанського району почалося будівництво медичної амбулаторії, замість тієї, яку знищили росіяни.

За даними Київської ОВА, через російську військову агресію на Київщині були пошкоджені 103 заклади охорони здоров'я. Два із них зруйновані повністю. Минулого літа у Київській області 18 медичних установ у чотирьох районах були відремонтовані і відновили свою роботу.