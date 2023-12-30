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У Сумах перевіряють інформацію про мінування ТРЦ "Київ": інформація не підтвердилася
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У Сумах перевіряють інформацію про мінування ТРЦ "Київ": інформація не підтвердилася

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30 грудня близько 16:30 у Сумах до поліції надійшло повідомлення про замінування ТРЦ "Київ". Проводиться перевірка.

UPD: у ГУНП в Сумській області повідомили, що інформація про замінування торговельно-розважального центру не підтвердилась.

Про це Суспільному повідомили в Нацполіції Сумщини.

У Сумах перевіряють інформацію про мінування ТРЦ "Київ"
Фото: Суспільне Суми

Що відомо:

22 листопада до поліції Сум надійшло повідомлення про замінування шкіл Сумської області. Проводиться перевірка. Тоді ГУНП в Сумській області повідомили, що інформація про замінування шкіл Сумщини не підтвердилась.

Протягом 29 грудня російські війська здійснили 20 обстрілів Сумської області. Усього зафіксовано 84 вибухи. Під вогонь з території РФ потрапили вісім громад області.

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