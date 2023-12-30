30 грудня близько 16:30 у Сумах до поліції надійшло повідомлення про замінування ТРЦ "Київ". Проводиться перевірка.
UPD: у ГУНП в Сумській області повідомили, що інформація про замінування торговельно-розважального центру не підтвердилась.
Про це Суспільному повідомили в Нацполіції Сумщини.
Фото: Суспільне Суми
Що відомо:
22 листопада до поліції Сум надійшло повідомлення про замінування шкіл Сумської області. Проводиться перевірка. Тоді ГУНП в Сумській області повідомили, що інформація про замінування шкіл Сумщини не підтвердилась.
Протягом 29 грудня російські війська здійснили 20 обстрілів Сумської області. Усього зафіксовано 84 вибухи. Під вогонь з території РФ потрапили вісім громад області.
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