Зафіксовано 84 вибухи – армія Росії обстріляли вісім громад Сумщини

Протягом 29 грудня російські війська здійснили 20 обстрілів Сумської області. Усього зафіксовано 84 вибухи. Під вогонь з території РФ потрапили вісім громад області.

Про це повідомили у військовій адміністрації області.

З мінометів російські війська обстріляли Есманьську громаду – три вибухи, Хотінську – 8 вибухів, Шалигинську громаду – три вибухи та Великописарівську – 27 вибухів.

По Краснопільській громаді армія РФ били з артилерії – 12 вибухів та мінометів – 11 вибухів.

Шість мін скинули російські військові на територію Миропільської громади.

По Юнаківській громаді був здійснений артобстріл з САУ – два вибухи та мінометний обстріл – три вибухи.

По території Білопільської громади був артобстріл – 9 вибухів.

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