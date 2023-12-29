Зафіксовано 84 вибухи – армія Росії обстріляли вісім громад Сумщини

Протягом 29 грудня російські війська здійснили 20 обстрілів Сумської області. Усього зафіксовано 84 вибухи. Під вогонь з території РФ потрапили вісім громад області.
Про це повідомили у військовій адміністрації області.
З мінометів російські війська обстріляли Есманьську громаду – три вибухи, Хотінську – 8 вибухів, Шалигинську громаду – три вибухи та Великописарівську – 27 вибухів.
По Краснопільській громаді армія РФ били з артилерії – 12 вибухів та мінометів – 11 вибухів.
Шість мін скинули російські військові на територію Миропільської громади.
По Юнаківській громаді був здійснений артобстріл з САУ – два вибухи та мінометний обстріл – три вибухи.
По території Білопільської громади був артобстріл – 9 вибухів.
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