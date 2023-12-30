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Мільйон на 200 аптечок. У Франківську провели благодійну коляду на підтримку бійців ЗСУ
БлагодійністьДОПОМОГАЗСУАРМІЯРегіони

Мільйон на 200 аптечок. У Франківську провели благодійну коляду на підтримку бійців ЗСУ

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У середмісті Івано-Франківська організували благодійну коляду, щоб за донати зібрати 1 мільйон гривень на закупівлю 200 тактичних аптечок для українських військовослужбовців. Під час заходу місцеві артисти та музиканти заколядували понад 20 тисяч гривень, повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

У Франківську провели благодійну коляду на підтримку бійців ЗСУ
Благодійна коляда на підтримку бійців ЗСУ. 30 грудня 2023 рік, Івано-Франківськ. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Ініціаторка заходу Людмила Лінник каже: мета благодійної коляди — укомплектувати 200 аптечок. З її слів, вартість одного набору — орієнтовно 5 тисяч гривень.

"Мільйон — це багато грошей. Але, якщо порахувати, то це лише 200 тактичних аптечок, це — крапля в морі. Але ми поставили за мету зібрати гроші. На цей час ще навіть половини суми немає", — розповідає Людмила Лінник.

Ініціаторка заходу Людмила Лінник
Людмила Лінник: "Хочемо зробити серію різних подій, аби допомогти військовим". 30 грудня 2023 рік, Івано-Франківськ. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Співорганізаторка заходу Леся Качурова говорить, що аптечки для військових формують за стандартами НАТО. Наразі, пояснює волонтерка, вдалося укомплектувати більш як 30 наборів, які готові передати на фронт.

"Усі складники тактичної аптечки ми формуємо за протоколом, закуповуємо тільки сертифіковані складники. Практично всі можна придбати в Україні, крім оклюзійних наліпок. І як їх немає, то хіба хтось привозить, перепродує. Намагаємося, щоб у нас був запас", — розповідає Леся Качурова.

У Франківську провели благодійну коляду на підтримку бійців ЗСУ
Благодійна коляда на підтримку бійців ЗСУ. 30 грудня 2023 року, Івано-Франківськ. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

На благодійну коляду завітав й парамедик батальйону "Госпітальєри" Мишко Адамчак на псевдо Лемко. Він каже: сьогодні підтримує ЗСУ в тилу. На площі Івано-Франківська колядує із гуртом "КораЛЛі", щоб зібрати гроші на закупівлю складових для аптечок.

Мишко Адамчак, гурт "КораЛЛі"
Мишко Адамчак: "Ініціатива зі збору грошей на аптечки — дуже важлива справа". 30 грудня 2023 року, Івано-Франківськ. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Ми постійно працюємо з аптечками, з медичними рюкзаками, які умовно мають удесятеро більше наповнення, ніж індивідуальна аптечка. Часто медичний рюкзак за один виїзд, коли є наплив поранених, спустошується одразу, що вже казати про аптечку. Тому справді, ініціатива зі збору грошей на аптечки — дуже важлива справа", — каже Мишко Адамчак.

Відвідувачка коляди у Франківську Каріна Чаплінська доручила передати гроші на підтримку воїнів ЗСУ п’ятирічній доньці Алісі. Жінка говорить: малеча розуміє, якою важливою є ця допомога.

У Франківську провели благодійну коляду на підтримку бійців ЗСУ
Каріна Чаплінська: "Ми дуже раді підтримувати воїнів, якщо є така можливість", 30 грудня 2023 року, Івано-Франківськ. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"У неї дідусь — на фронті з перших днів війни, й вона постійно говорить з ним по Viber, все прекрасно усвідомлює. Ми дуже раді підтримувати воїнів, якщо є така можливість. Тут завжди створюють гарну атмосферу. Ми тут були якось влітку і потрапили випадково сьогодні", — розповідає Каріна Чаплінська.

У Франківську провели благодійну коляду на підтримку бійців ЗСУ
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Організаторка акції Людмила Лінник говорить, що за дві години виступів зібрали понад 20 тисяч гривень. Цих грошей вистачить на укомплектування чотирьох тактичних аптечок.

У Франківську провели благодійну коляду на підтримку бійців ЗСУ
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Наприкінці січня з такою ж метою плануємо провести Розколяду. Ближче до Дня Валентина — ярмарок "Все про кохання". Хочемо зробити серію різних подій. Ну і, звичайно, є рахунки, банка відкрита, тобто можна донатити в будь-який час, не чекати спеціальної події", — каже Людмила Лінник.

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