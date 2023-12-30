У новорічну ніч на Полтавщині поліція працюватиме в посиленому режимі

250 поліцейських Полтавщини перевели на посилене чергування. Це пов’язано із новорічними святами.

Таке Суспільному розповів речник обласної поліції Юрій Сулаєв.

За його словами, правоохоронці стежитимуть, зокрема, за тим, щоб жителі області не порушували комендантської години.

Максимальна присутність піших нарядів та автопатрулів у святкові дні – це додаткові заходи безпеки, спрямовані насамперед на забезпечення правопорядку та оперативне реагування на можливі надзвичайні ситуації та загрози. Серед інших важливих завдань: забезпечення безпеки дорожнього руху на автошляхах держави, контроль за виконанням заборони на продаж та використання піротехнічних виробів, а також – за дотриманням комендантської години, — розповів начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Крім того, оскільки на Полтавщині заборонено використовувати піротехніку, поліцейські перевірятимуть торгові точки, щоб там не продавали такі товари. Також дивитимуться, аби жителі не використовували салюти та петарди.

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