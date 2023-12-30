Херсонські музейники ідентифікували 78 викрадену російськими окупантами картину

Фахівці Херсонського обласного музею ідентифікували ще одну викрадену російськими окупантами картину. Це пейзаж Володимира Гончаренка "Друзі".
Про це у Facebook повідомив Херсонський Художній Музей.
Міський зимовий пейзаж херсонського художника Володимира Гончаренка потрапив у кадр двох сюжетів, які знімали пропагандистські канали в серпні та вересні 2023 року.
"Пейзажі, портрети і натюрморти херсонського майстра не залишають байдужими поціновувачів мистецтва", — йдеться у повідомленні музею.
Це 78-й твір, який викрали війська РФ з Херсонського художнього музею, незаконне перебування якого в Криму підтвердили.
Раніше музейники впізнали на пропагандистських відео роботи:
- Леоніда Чичкана "Риби",
- Мойсея Вольштейна "Портрет ветерана праці Красильникова",
- Анатолія Платонова "Чуфут-Кале. Бахчисарай",
- Івана Старенкова "Терція".
Також ще одну картину Леоніда Чичкана "Гладіолуси" виявили на найперших фото, відзнятих після пограбування музею на початку листопада 2022 року.
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