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Херсонські музейники ідентифікували 78 викрадену російськими окупантами картину
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Херсонські музейники ідентифікували 78 викрадену російськими окупантами картину

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Картина Володимир Гончаренко Друзі
Робота Володимира Гончаренка "Друзі". Фото: Херсонський Художній Музей/Facebook

Фахівці Херсонського обласного музею ідентифікували ще одну викрадену російськими окупантами картину. Це пейзаж Володимира Гончаренка "Друзі".

Про це у Facebook повідомив Херсонський Художній Музей.

Міський зимовий пейзаж херсонського художника Володимира Гончаренка потрапив у кадр двох сюжетів, які знімали пропагандистські канали в серпні та вересні 2023 року.

"Пейзажі, портрети і натюрморти херсонського майстра не залишають байдужими поціновувачів мистецтва", — йдеться у повідомленні музею.

Херсон Крим картина Володимир Гончаренко Друзі
Пейзаж Володимира Гончеренка "Друзі" у пропагандистському відео, Крим. Фото: Херсонський Художній Музей/Facebook

Це 78-й твір, який викрали війська РФ з Херсонського художнього музею, незаконне перебування якого в Криму підтвердили.

Раніше музейники впізнали на пропагандистських відео роботи:

  • Леоніда Чичкана "Риби",
  • Мойсея Вольштейна "Портрет ветерана праці Красильникова",
  • Анатолія Платонова "Чуфут-Кале. Бахчисарай",
  • Івана Старенкова "Терція".

Також ще одну картину Леоніда Чичкана "Гладіолуси" виявили на найперших фото, відзнятих після пограбування музею на початку листопада 2022 року.

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