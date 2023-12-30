З Невського на Луганщині евакуювали ще одну місцеву жительку

З села Невського, що у Луганській області, евакуювали ще одну місцеву жительку. Українські військові деокупували населений пункт торік у жовтні торік.

Про це повідомила поліція Луганщини.

"30 грудня поліцейські Луганщини, які несуть службу вздовж лінії зіткнення, допомогли виїхати в більш безпечне місце 54-річній жінці", — йдеться у повідомленні.

Село Невське Луганської області — це кордон із Донецькою областю. ЗСУ відтіснили з нього росіян 25 жовтня. За даними ГУР, під час звільнення села українські військові у Невському знищили 34 російських окупанти, трьох взяли в полон. У селі до 24 лютого було понад сім сотень жителів.

За інформацією Луганської ОВА, станом на початок листопада 2023 року у 15 деокупованих селах Луганщини залишались 65 людей.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram