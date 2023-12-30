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У Сербії проходять перевибори депутатів парламенту
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У Сербії проходять перевибори депутатів парламенту

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У Сербії проходять перевибори депутатів парламенту
Протестувальники тримають плакат із написом "Ми не згодні" під час демонстрації в центрі Белграда, Сербія, у суботу, 30 грудня 2023 року. . Фото: AP

У Сербії на понад 30 виборчих дільницях сьогодні 30 грудня проходять перевибори депутатів парламенту.

Про це повідомляє сербський державний мовник PTC.

Повторні вибори депутатів парламенту Сербії проводять зокрема на дільницях, де не вдалося встановити результати голосування 17 грудня, і тих, де результати анулювали через виявлені порушення.

Повторні вибори також відбуваються на трьох дільницях в Белграді, де обирають радників міських зборів.

Повторне голосування відкрите сьогодні від 07:00 до 20:00. На дільницях, де проходять перевибори, загалом право голосу мають 19 543 виборці.

Перед цим у п’ятницю Республіканська виборча комісія (RIK) відкинула вимогу блоку "Сербія проти насильства" скасувати результати виборів загалом через виявлені порушення виборчого процесу.

Що відомо про ситуацію у Сербії

У Сербії 17 грудня пройшли дострокові парламентські вибори, на яких перемогла партія чинного президента Александера Вучича.

Місцеві спостерігачі тоді повідомили про різні порушення, в тому числі про автобуси виборців з Боснії та Герцеговини для голосування в Белграді. Неурядові спостерігачі повідомили про порушення на низці виборчих дільниць, зокрема, фальсифікацію голосів.

Після цього у країні розпочалися протести.

У столиці Сербії Белграді 18 грудня зокрема почалася акція протесту прихильників опозиційного блоку "Сербія проти насильства" Марініки Тепіч та Мирослава Алексича. Люди вимагали скасувати результати парламентських виборів та заявляли про численні фальсифікації.

25 грудня Студенти у Белграді оголосили блокаду руху у місті.

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