НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Ірпені завершили капремонт Гостомельського шосе
ДорогиРемонтРеконструкціяАВТОІНФРАСТРУКТУРАРегіони

В Ірпені завершили капремонт Гостомельського шосе

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В Ірпені виконали основні дорожні роботи на Гостомельському шосе
Гостомельське шосе, Ірпінь, 30 грудня 2023 р. Фото: скріншот з відео Олександр Маркушин/Telegram

В Ірпені відкрили рух транспорту відремонтованим Гостомельським шосе. Роботи з благоустрою на автодорозі ще тривають, але авто вже можуть виїздити з міста за цим маршрутом.

Про це повідомив у Telegram міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, на дорозі нанесена тимчасова розмітка, встановлені дорожні знаки, є тротуари та велосипедна доріжка. На перехрестях Гостомельського шосе з іншими автошляхами облаштували три кругові розв'язки.

Встановлені зупинки громадського транспорту, на узбіччях є зливоприймачі. На мосту, через який пролягає дорога, оновили огорожу.

Наступного року на автошляху вкладуть ще один — фінішний — шар асфальтового покриття. Але вже нині Гостомельським шосе транспорт може в'їжджати з Гостомеля в Ірпінь, зауважив Олександр Маркушин.

Що відомо про капітальний ремонт Гостомельського шосе в Ірпені

У вересні 2023 року в Ірпені стартував капітальний ремонт Гостомельського шосе: від перехрестя вулиць Котляревського та Северинівської до виїзду з міста. Частину дороги повністю перекрили. Ремонт запланували у межах відбудови мікрорайону після російських обстрілів.

Міський голова Олександр Маркушин заявив, що, згідно проєкту, дорожні роботи на об'єкті мають завершити до кінця року.

У межах капремонту демонтували старе асфальтобетонного покриття, тротуари, опори освітлення та пошкоджені елементи мосту.

Також на Гостомельському шосе замінили 500 метрів труб водопровідної мережі та кабелі електропостачання.

У листопаді на шосе завершили відновлення мосту. Для мешканців приватного сектору встановили оновлену огорожу.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
З 1 січня на Волині запрацює ще один комплекс автофіксації порушень ПДР
З 1 січня на Волині запрацює ще один комплекс автофіксації порушень ПДР
У Чернігові та області запрацюють шість комплексів автофіксації порушень ПДР: п'ять нових і один відновлений
У Чернігові та області запрацюють шість комплексів автофіксації порушень ПДР: п'ять нових і один відновлений
Дорога, авто
На автодорогах Житомирщини вночі чергуватимуть 30 дорожників: контролюватимуть ситуацію у разі погіршення погоди
У Києві перекрили рух транспорту. Де саме
У Києві перекрили рух транспорту. Де саме
На початок