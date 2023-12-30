В Ірпені завершили капремонт Гостомельського шосе

В Ірпені відкрили рух транспорту відремонтованим Гостомельським шосе. Роботи з благоустрою на автодорозі ще тривають, але авто вже можуть виїздити з міста за цим маршрутом.

Про це повідомив у Telegram міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, на дорозі нанесена тимчасова розмітка, встановлені дорожні знаки, є тротуари та велосипедна доріжка. На перехрестях Гостомельського шосе з іншими автошляхами облаштували три кругові розв'язки.

Встановлені зупинки громадського транспорту, на узбіччях є зливоприймачі. На мосту, через який пролягає дорога, оновили огорожу.

Наступного року на автошляху вкладуть ще один — фінішний — шар асфальтового покриття. Але вже нині Гостомельським шосе транспорт може в'їжджати з Гостомеля в Ірпінь, зауважив Олександр Маркушин.

Що відомо про капітальний ремонт Гостомельського шосе в Ірпені

У вересні 2023 року в Ірпені стартував капітальний ремонт Гостомельського шосе: від перехрестя вулиць Котляревського та Северинівської до виїзду з міста. Частину дороги повністю перекрили. Ремонт запланували у межах відбудови мікрорайону після російських обстрілів.

Міський голова Олександр Маркушин заявив, що, згідно проєкту, дорожні роботи на об'єкті мають завершити до кінця року.

У межах капремонту демонтували старе асфальтобетонного покриття, тротуари, опори освітлення та пошкоджені елементи мосту.

Також на Гостомельському шосе замінили 500 метрів труб водопровідної мережі та кабелі електропостачання.

У листопаді на шосе завершили відновлення мосту. Для мешканців приватного сектору встановили оновлену огорожу.