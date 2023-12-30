У дитячому садку вибило всі вікна, в старостаті впала стеля, в церкві заклинило двері: такі наслідки в селі Хмельницької області, над яким ППО 29 грудня збила російські ракети. Місцеві жителі другий день ремонтують домівки й комунальні будівлі.

Про це розповіла староста села Надія Півень.

За її словами, вікна забивають поліетиленовою плівкою, яку привезли з центру громади.

"Міська рада наша виділила плівку, приїхало 20 людей. Вони пройшлися по селу, все оглянули. Вікна вже зараз забиті плівкою. Шукаємо скло для того, щоб відновити все в повному обсязі. На сьогодні це робимо безкоштовно", — пояснила Надія Півень.

Будівля пошкоджена через вибухову хвилю, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Завідувачка дитячого садка Лариса Погоревич каже, у дитячому садку о восьмій ранку, коли сталися вибухи, в приміщенні ще нікого не було. Напередодні в дітей був новорічний ранок, який могли влаштувати й того ранку.

"Я прийшла, весь садочок без ключів був відчинений, всі двері повідчинювані, вибухова хвиля зруйнувала все, поламали нам запасний вихід. Зранку до ночі ось тут сидимо, вигрібаємо все це сміття, бо дуже багато скла", — розповіла Лариса Погоревич.

Місцеві жителі прибирають скло, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

У сім'ї Бабяків вибило вікна в будинку та знесло пів сотні черепиці на хаті та стільки ж на сараї. В'ячеслав Бабяк каже, мусив позичати черепицю в людей, щоби швидко полагодити дах. Валентина Бабяк розповіла, о восьмій ранку всі були в хаті.

"Так бахнуло, засвітилося в кімнаті, ми виходимо з неї, а двері вже відчинені настіж. Дивлюся, лопнуло в одній стороні, потім в іншій. Дуже страшно. У погребі двері зі скоблем вирвало. Я думаю: от і ховайся в погріб. Куди у нього ховатися?", — зазначила Валентина Бабяк.

У будівлі вибиті вікна, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Місцева жителька Ольга Нетребчук каже, на момент вибухів в хаті була її хвора мати та сестра. На подвір'ї все полагодили своїм коштом.

"Ми всі злякалися. І сестра злякалася, плакала. 450 гривень заплатили за клейонку. Не чекали допомоги, робив чоловік разом з родичем. Бо холодно, і мама лежача, щоб не застудилась", — розповіла жінка.

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