НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вибило вікна, впала стеля, заклинило двері: жителі Хмельниччини про другий день після вибухової хвилі
ВИБУХВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Вибило вікна, впала стеля, заклинило двері: жителі Хмельниччини про другий день після вибухової хвилі

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У дитячому садку вибило всі вікна, в старостаті впала стеля, в церкві заклинило двері: такі наслідки в селі Хмельницької області, над яким ППО 29 грудня збила російські ракети. Місцеві жителі другий день ремонтують домівки й комунальні будівлі.

Про це розповіла староста села Надія Півень.

За її словами, вікна забивають поліетиленовою плівкою, яку привезли з центру громади.

"Міська рада наша виділила плівку, приїхало 20 людей. Вони пройшлися по селу, все оглянули. Вікна вже зараз забиті плівкою. Шукаємо скло для того, щоб відновити все в повному обсязі. На сьогодні це робимо безкоштовно", — пояснила Надія Півень.

Будівля пошкоджена через вибухову хвилю на Хмельниччині
Будівля пошкоджена через вибухову хвилю, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Завідувачка дитячого садка Лариса Погоревич каже, у дитячому садку о восьмій ранку, коли сталися вибухи, в приміщенні ще нікого не було. Напередодні в дітей був новорічний ранок, який могли влаштувати й того ранку.

"Я прийшла, весь садочок без ключів був відчинений, всі двері повідчинювані, вибухова хвиля зруйнувала все, поламали нам запасний вихід. Зранку до ночі ось тут сидимо, вигрібаємо все це сміття, бо дуже багато скла", — розповіла Лариса Погоревич.

Місцеві жителі прибирають скло на Хмельниччині
Місцеві жителі прибирають скло, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

У сім'ї Бабяків вибило вікна в будинку та знесло пів сотні черепиці на хаті та стільки ж на сараї. В'ячеслав Бабяк каже, мусив позичати черепицю в людей, щоби швидко полагодити дах. Валентина Бабяк розповіла, о восьмій ранку всі були в хаті.

"Так бахнуло, засвітилося в кімнаті, ми виходимо з неї, а двері вже відчинені настіж. Дивлюся, лопнуло в одній стороні, потім в іншій. Дуже страшно. У погребі двері зі скоблем вирвало. Я думаю: от і ховайся в погріб. Куди у нього ховатися?", — зазначила Валентина Бабяк.

Вибило вікна, впала стеля, заклинило двері: жителі Хмельниччини про другий день після вибухової хвилі
У будівлі вибиті вікна, грудень 2023, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Місцева жителька Ольга Нетребчук каже, на момент вибухів в хаті була її хвора мати та сестра. На подвір'ї все полагодили своїм коштом.

"Ми всі злякалися. І сестра злякалася, плакала. 450 гривень заплатили за клейонку. Не чекали допомоги, робив чоловік разом з родичем. Бо холодно, і мама лежача, щоб не застудилась", — розповіла жінка.

Слідкуйте за новинами Суспільного Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram та Facebook.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Вибухи на Хмельниччині 31 грудня: що відомо
Вибухи на Хмельниччині 31 грудня: що відомо
РФ влучила поблизу багатоповерхівки у Харкові на вулиці Гіршмана: фото
РФ влучила поблизу багатоповерхівки у Харкові на вулиці Гіршмана: фото
Готель Kharkiv Palace зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ 30 грудня у Харкові
Готель Kharkiv Palace зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ 30 грудня у Харкові
Харків, поранені, удари РФ
Понад 20 людей поранені внаслідок ударів РФ по Харкову 30 грудня
На початок