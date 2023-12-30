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В Ічні, що на Чернігівщині, провели благодійний турнір з боксу та зібрали на потреби ЗСУ понад 20 тисяч гривень
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В Ічні, що на Чернігівщині, провели благодійний турнір з боксу та зібрали на потреби ЗСУ понад 20 тисяч гривень

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Благодійний турнір з боксу серед вихованців провели у спортивному клубі "Берег", що в Ічні на Прилуччині. На ньому для земляків у ЗСУ зібрали понад 20 тисяч гривень.

10-річний Дмитро займається боксом три роки. Це його перший офіційний поєдинок на ринзі. Підтримати хлопця прийшов його дідусь Микола. Він служить у ЗСУ.

10-річний Дмитро зі своїм дідусем Миколою, який служить в ЗСУ
10-річний Дмитро зі своїм дідусем Миколою, який служить в ЗСУ. ФОТО: Суспільне Чернігів
"Невелике містечко, але у нас в клубі «Берег» стільки перемог, що не кожен обласний центр може похвалитися. От і Діма вирішив. Тренується він давно, але більш-менш офіційний поєдинок це сьогодні в нього перший раз. Думаю, що кожен із хлопців багато чого віддав би, щоб хоча б на пів годинки побути у цьому залі, в колі рідних, друзів, знайомих", — каже Микола.

Інший ічнянець Микола приїхав із фронту. У своїй відпустці побачить, як вперше боксує його 11-річний син.

Ічнянець Микола, який приїхав із фронту
Ічнянець Микола, який приїхав із фронту. ФОТО: Суспільне Чернігів
"Хвилююся. Бокс — це чоловіча справа. Бокс, спорт, щоб дітей залучати до кращого, щоб діти відволіклися від війни. Тому, що там дуже важко".

Для 11-річної Злати це буде п’ятий вихід на ринг. Вона боксуватиме зі свою найкращою подругою та однокласницею.

11-річна боксерка з Чернігівщини, на ім'я Злата
11-річна боксерка, на ім'я Злата. ФОТО: Суспільне Чернігів
"Коли є люди, то тобі хочеться показати кращий бокс і тебе запам’ятають. Готувалася, кожного дня ходила на тренування. Не хвилююся, бо виходжу п’ятий раз, просто трохи переживаю. Це ж за медаль, за кубок б’єшся, тому є хвилювання".

Як розповів тренер Олег Кравець, 38 спортсменів сформували на рингу 19 пар, більшість із яких на публіку боксують вперше.

Тренер Олег Кравець з Чернігівщини
Тренер Олег Кравець. ФОТО: Суспільне Чернігів

Мами боксерів підготували домашню випічку та паралельно збирали гроші для підрозділу, де служать їх земляки.

"Цей підрозділ я добре знаю, коли почалася повномасштабна війна я їм також допомагав. Зараз вони боронять наші кордони й в них є багато потреб. Тому ми вирішили із дітьми, спортсменами, все-таки організувати й допомогти їм на придбання різних речей для служби", — говорить тренер Олег Кравець.

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