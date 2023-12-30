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У Житомирі показали перші 8 дронів, вироблені на платформі "Житомирський дрон"
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У Житомирі показали перші 8 дронів, вироблені на платформі "Житомирський дрон"

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30 грудня у Житомирській міській раді показали перші вісім безпілотних літальних апаратів, виготовлених на платформі "Житомирський дрон". Усі вісім дронів справні і працюють — їх протестували фахівці. Найближчим часом усі дрони передадуть військовим.

Виготовлені на платформі дрони прийняли від чотирьох розробників: від трьох із них прийняли по одному дрону і ще від одного — п'ять. Це перші дрони, які були здані по цій програмі. Наразі у виробництві знаходяться ще 23 дрони.

У Житомирі показали перших 8 дронів, вироблених на платформі "Житомирський дрон"
Фото: Дмитро Клименко/Суспільне Житомир

"П’ять дронів, які були від одного виробника, вони повністю налаштовані — до них жодних зауважень немає. З ними все успішно. Ми їх тестували, літали, робили навантаження, з ними все гаразд, — розповів один із фахівців, які тестували дрони.

У Житомирі показали перших 8 дронів, вироблених на платформі "Житомирський дрон"
Фото: Дмитро Клименко/Суспільне Житомир

Ще один тестувальник розповів, що дуже задоволений якістю збірки дронів.

"Якщо врахувати, що деякі люди взагалі вперше збирали дрони, то це доволі непогано", — каже чоловік.

У Житомирі показали перших 8 дронів, вироблених на платформі "Житомирський дрон"
Фото: Дмитро Клименко/Суспільне Житомир

У Житомирі показали перших 8 дронів, вироблених на платформі "Житомирський дрон"
Фото: Дмитро Клименко/Суспільне Житомир

"На сайті "Житомирського дрона" є комплектації, за якими люди обирають, що саме вони будуть збирати. Потреби розставлені за пріоритетністю, бо якихось дронів потрібно більше, якихось — менше. Пріоритетність вибудовується на основі запитів військових", — розповів ще один тестувальник дронів.

У Житомирі показали перших 8 дронів, вироблених на платформі "Житомирський дрон"
Фото: Дмитро Клименко/Суспільне Житомир

У Житомирі показали перших 8 дронів, вироблених на платформі "Житомирський дрон"
Фото: Дмитро Клименко/Суспільне Житомир

Раніше Суспільне повідомляло, що в Житомирі створили інформаційну платформу для збирання дронів "Житомирський дрон". Завдяки їй можна зібрати FPV-дрон, стати постачальником запчастин для його виготовлення або задонатити на закупівлю дрона.

У грудні в міськраді визначилися, як виплачуватимуть компенсації за зібрані чи придбані FPV-дрони.

Наприкінці вересня 2023 року Житомирська міськрада заявляла, що планує закупити для фронту близько тисячі FPV-дронів.

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