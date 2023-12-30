У Полтаві попрощалися з воїном Ярославом Товстим

У Полтаві попрощалися із 41-річним бійцем із Полтави Ярославом Товстим. Солдат помер 19 грудня в столичній лікарні від важких поранень, повідомив речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Панахиду влаштували біля Свято-Успенського собору в Полтаві.
Військовий мав звання солдат. Служив на посаді номера обслуги гранатометного відділення вогневої підтримки роти вогневої підтримки, йдеться на офіційному сайті громади.
Ярослав Товстий. Полтавська міська рада
Народився Ярослав 5-го липня 1982-го року у обласному центрі. З початком повномасштабного вторгнення Ярослав пішов до ЗСУ по мобілізації, йдеться на сайті.
Читати ще
Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах: