На Закарпатті прощатимуться з полеглим захисником Тарасом Расчисом

У вівторок 2 січня в селі Барбово Мукачівського району прощатимуться із полеглим 23-річним захисником Тарасом Расчисом.
Про це повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у Facebook.
Чин похорону та прощання з полеглим військовим Тарасом Расчисом розпочнеться 2 січня о 13:00 год, в у храмі Трьох святих, села Барбово.
"Солдат військової частини А0501 23-річний Тарас Расчис загинув 23 грудня 2023 року, захищаючи Батьківщину та від російських загарбників", — йдеться у повідомленні.
Вічна та світла пам'ять Герою!
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