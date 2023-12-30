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Як РФ штурмує Синьківку на Куп'янському напрямку: коментар "Сталевого кордону"
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Як РФ штурмує Синьківку на Куп'янському напрямку: коментар "Сталевого кордону"

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Як РФ штурмує Синьківку на Куп'янському напрямку: коментар &quot;Сталевого кордону&quot;
Синьківка Харківської області після обстрілів РФ. Фото надав Артем Черкавський

На Куп'янському напрямку Синьківка лишається "найгарячішою точкою": РФ не припиняє спроб захопити населений пункт.

Про це в етері нацмарафону 30 грудня сказав речник прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов.

"Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку лишається стабільно напруженою. Ворог здійснює спроби штурмових дій. Найгарячіша ситуація — у напрямку Синьківки. Ворог не полишає спроб зайняти цей населений пункт. Тримаємо оборону. Усі спроби ворога здійснювати штурми провалилися", — сказав Шевцов про ситуацію на ранок 30 грудня.

Також речник прикордонного загону розказав, як саме РФ штурмує Синьківку.

"Тактика не змінилася, РФ використовує різноманітні способи. Це можуть бути шторми маленькими групами — купчаться безпосередньо поблизу лінії зіткнення, група до 10 людей йде в штурм, ми їх ліквідовуємо. Замість них йде ще одна така група. Інший варіант — група на техніці. Були спроби заїхати на техніці в Синьківку, всі спроби ми припиняємо, вражаємо живу силу та техніку противника. Техніку використовують і стару, і нову. Це і танки, і БТР, і БМП, але уся техніка, як підходить ближче до лінії, знищується", — розказав Іван Шевцов.

У ранковому зведенні Генштаб повідомляв, що РФ здійснила сім штурмів Синьківки протягом доби.

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