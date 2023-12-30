Під час пожежі на Хмельниччині врятували чоловіка

У Старокостянтинові, що на Хмельниччині, працівники ДСНС під час ліквідації пожежі у будинку врятували 65-річного чоловіка. Його госпіталізували у місцеву багатопрофільну лікарню.

Про це Суспільне Хмельницький розповів пресофіцер ГУ ДСНС у Хмельницькій області Віталій Гричанюк.

"Пожежу ліквідували на площі 20 кв. м. На місці події працювала одна автоцистерна та чотири рятувальники. Чоловіка госпіталізували до багатопрофільної лікарні у Старокостянтинові. Він надихався продуктів горіння. Наразі його стан задовільний", — пояснив Віталій Гричанюк.

За слова пресофіцера причина пожежі — необережність під час куріння. Крім цього випадку, за добу надзвичайники Хмельниччини ліквідували ще три пожежі, травмованих і загиблих немає.

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