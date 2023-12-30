У Чернігові пропонують підняти готівкову вартість проїзду в маршрутках до 17 гривень.

Про це йдеться у відповідному регуляторному акті "Про вартість проїзду у міському пасажирському автомобільному транспорті".

Як розповів у коментарі Суспільному начальник міського управління транспорту Олександр Рижий, підвищити вартість проїзду в автобусах перевізники просили ще з літа 2023 року.

"Вартість проїзду підвищується лише за готівку. Для чого це робиться? Щоб зменшити обсяг обігу готівкових коштів, адже більшість маршрутів працює без кондукторів і водіям не зручно розраховувати пасажирів. Це безпека руху, а також зменшення кількості ситуацій, коли кондуктори не видають квитки, і люди їдуть за умовні 10 гривень. Хочемо прибрати всі ці махінації", — каже Рижий.

Після розгляду регуляторного акту має бути рішення виконавчого комітету міськради щодо підвищення вартості проїзду. За словами Рижого, це може статися орієнтовно у березні 2024 року.

Відповідно до регуляторного акту, під час розрахунку за проїзд банківською карткою його вартість — 15 гривень, за допомогою електронного квитка — 12 гривень, а діти за наявності учнівського та електронного квитка можуть їздити за п'ять гривень.

Також в акті пропонують запровадити безкоштовну пересадку на інший автобус протягом 30 хвилин після оплати проїзду електронним квитком. Наразі ж така функція діє лише у тролейбусах.

Щодо підвищення вартості проїзду у чернігівських тролейбусах мова поки не йде, каже начальник управління.

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