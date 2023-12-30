Чи має бути перейменованим Красноград на Харківщині: висновок УІНП

Експертна комісія "Українського інституту національної пам'яті" проаналізувала, чи належить назва міста Краснограда Харківської області до символіки російської імперської політики.

Про це повідомили в УІНП.

"У російській імперській топонімічній традиції радянського зразка присвоєння об’єктам топоніміки назв із використанням прикметника червоний, червона, червоне мало ідеологічну мету, а саме — маркування радянською / комуністичною символікою, елементом якої, серед іншого, був червоний колір, завойованих, захоплених чи анексованих територій", — сказано у висновку експертів.

Комісія дійшла висновку, що назва "Красноград" належить до символіки російської імперської політики.

"Назву Красноград місто отримало внаслідок установлення радянської влади на території України та діяльності комуністичної партії, що, відповідно до пункту 2 частини 1 статті 2 Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії", є втіленням російської імперської політики", — повідомили в УІНП.

У листопаді стало відомо, що місто не хоче змінювати назву: у міській раді проголосували проти перейменування, стверджують, що ідеологічної складової у назві не знайшли.

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