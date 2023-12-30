В Ужгороді відкрили "Екологічний острівець"

"Екологічний острівець" запрацював 29 грудня на вулиці Адама Міцкевича, 9 в Ужгороді. На майданчику прийматимуть відсортовані відходи – папір, картон, пластик, скло, алюмінієві банки, металобрухт.

Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Facebok.

"Екологічний острівець" — велика загороджена територія, щодня там знаходитиметься працівник ТОВ "АВЕ Ужгород", який прийматиме від людей відсортовані відходи, за це можна отримувати гроші. Коли працівника нема, можна самостійно викинути відсортоване сміття, для цього є відповідні бокси.

Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

"Робота "острівця" допоможе й зі своєчасним вивезенням великогабаритних та ремонтних відходів, зменшенням, а згодом й унеможливленням накопичення відходів поряд з контейнерними майданчиками загального користування, адже тут прийматимуть і великогабаритні, ремонтні та будівельні відходи. До послуг мешканців навколишніх будинків — і звичайні контейнери для побутових відходів", — йдеться у повідомленні.

Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

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