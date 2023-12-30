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Буде тепло і без опадів: погода на Херсонщині в останні дні року
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Буде тепло і без опадів: погода на Херсонщині в останні дні року

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Шевченківський парк, Херсон, погода
Вхід у Шевченківський парк, Херсон, грудень 2023 р. Фото: Суспільне Херсон

В останні дні 2023 року у Херсонській області синоптики прогнозують теплу, хмарну з проясненнями погоду, опадів не передбачається.

Про це йдеться в Telegram Херсонського обласного центру з гідрометеорології.

Протягом 30 і 31 грудня температура повітря вдень сягне 8-9° тепла, йдеться в повідомленні. У ці дні вітер зміниться з південно-західного на північно-західний, але сильних поривів не буде.

Також в обласному гідрометцентрі повідомили, що у перші три дні нового 2024 року у Херсоні та області дощитиме, а температура повітря вдень сягне 10° тепла.

Раніше синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища на Херсонщині 30 грудня. У Херсоні та області передбачали туман, а вночі місцями слабку ожеледь.

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