НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Поліцейські Івано-Франківська розшукують батька з 4-річним сином
ПОЛІЦІЯДІТИРегіони

Поліцейські Івано-Франківська розшукують батька з 4-річним сином

Оновлено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Поліцейські Івано-Франківська розшукують батька з 4-річним сином
Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області

В Івано-Франківську поліцейські розшукують 31-річного батька і його 4-річного сина. 29 грудня близько 14:00 чоловік із дитиною вийшли з дому і не повернулися.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції області.

Станом на 10:30 поліцейські розшукали чоловіка з дитиною в Івано-Франківську. Їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує, повідомили в поліції.

Зниклі — Михайло Зелінський 1992 року народження та його син — Ілля Бринза 2019 року народження.

️Прикмети Михайла Зелінського:

Зріст — 170 см, худорлявої тілобудови, волосся — коротке русяве. Чоловік був одягнутий у чорну куртку, чорні джинси. На голові — сіра шапка. На ногах — чорні кросівки.

Прикмети Іллі Бринзи:

Зріст — 105 см, худорлявої тілобудови, волосся — довге світле, карі очі. ️Хлопчик був одягнутий у чорну спортивну куртку, чорні штани. На голові — сіра шапка.

Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку чоловіка та його сина, прохання телефонувати на цілодобову лінію "102" або інформувати відділ ювенальної превенції поліції в області за телефонами: (097) 98 32 132, (067) 497 17 87, звертаються поліцейські.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
сім-картка
У Кривому Розі викрили чоловіка, якого підозрюють у крадіжці 300 тисяч гривень шляхом перевипуску сім-карток
Аеророзвідник дрони боєць полк "Цунамі" бригади НПУ "Лють" Донецька область
Поліцейський став штурмовиком. Історія аеророзвідника бригади наступу "Лють", який боронить Донеччину
На Запоріжжі трьом військовим РФ повідомили про підозру
Погрожували зброєю та відбирали гроші на блокпостах: на Запоріжжі поліція викрила трьох бойовиків так званої "ДНР"
На Львівщині запрацюють додаткові комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР
На Львівщині запрацюють додаткові комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР
На початок