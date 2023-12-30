Поліцейські Івано-Франківська розшукують батька з 4-річним сином

В Івано-Франківську поліцейські розшукують 31-річного батька і його 4-річного сина. 29 грудня близько 14:00 чоловік із дитиною вийшли з дому і не повернулися.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції області.

Станом на 10:30 поліцейські розшукали чоловіка з дитиною в Івано-Франківську. Їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує, повідомили в поліції.

Зниклі — Михайло Зелінський 1992 року народження та його син — Ілля Бринза 2019 року народження.

️Прикмети Михайла Зелінського:

Зріст — 170 см, худорлявої тілобудови, волосся — коротке русяве. Чоловік був одягнутий у чорну куртку, чорні джинси. На голові — сіра шапка. На ногах — чорні кросівки.

Прикмети Іллі Бринзи:

Зріст — 105 см, худорлявої тілобудови, волосся — довге світле, карі очі. ️Хлопчик був одягнутий у чорну спортивну куртку, чорні штани. На голові — сіра шапка.

Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку чоловіка та його сина, прохання телефонувати на цілодобову лінію "102" або інформувати відділ ювенальної превенції поліції в області за телефонами: (097) 98 32 132, (067) 497 17 87, звертаються поліцейські.

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