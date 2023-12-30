На Донеччині загинув 48-річний солдат з Дніпропетровщини Андрій Авдєєнко

Дніпропетровщина втратила на фронті ще одного воїна. 26 грудня поблизу села Хромового Донецької області загинув солдат ЗСУ Андрій Авдєєнко з села Вишневого Кам'янського району, повідомили в райвійськадміністрації.
Андрій Авдєєнко. Фото: Кам’янська РВА
Йому було 48 років.
З 1993 по 1995 рік проходив строкову військову службу. З перших днів повномасштабного вторгнення був мобілізований до лав ЗСУ. Був водієм кулеметного взводу стрілецького батальйону однієї з військових частин. Брав участь у бойових діях на Херсонщині та під Бахмутом.
У військового залишилися дружина, син та донька.
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